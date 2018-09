Premier lancement du service de paiement par code QR UnionPay en Eurasie et montée en flèche du nombre de cartes émises

TBILISSI, Géorgie, 28 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Le 27 septembre, UnionPay International a signé plusieurs accords de collaboration avec quatre institutions majeures respectivement situées en Géorgie, en Ouzbékistan, au Kazakhstan et en Russie. L'ambassadeur de Chine en Géorgie, M. Ji Yanchi, et le vice-président de la Banque centrale de Géorgie, M. Archil Mestvirishvili, étaient présents pour exprimer leurs félicitations. M. Cai Jianbo, PDG d'UnionPay International, ainsi que les responsables des institutions ont assisté à la cérémonie de signature.

Conformément aux accords, Basisbank émettra des cartes UnionPay Diamond en Géorgie, et présentera le service de paiement par code QR UnionPay pour la première fois dans le pays. ATF Bank émettra 200 000 cartes UnionPay au cours des 3 prochaines années au Kazakhstan, lancera le paiement par code QR UnionPay pour la première fois à l'échelle locale, et développera un produit de portefeuille électronique local basé sur les normes techniques d'UnionPay. Bank Ipak Yuli émettra 500 000 cartes comarquées UnionPay-UZ en trois ans, développant l'utilisation des cartes UZ de l'Ouzbékistan vers le réseau mondial d'UnionPay. Rosselkhozbank sera chargée de la promotion marketing conjointe aux côtés d'UnionPay International, afin d'inciter davantage de clients russes à s'inscrire pour une carte UnionPay.

Cai Jianbo a affirmé qu'à l'heure où ne cesse de se développer l'acceptation d'UnionPay en Eurasie, la capacité d'UnionPay à desservir les demandes de paiement émanant des échanges personnels entre la Chine et la région continuait de se développer. Sur la base de son réseau d'acceptation, UnionPay accélère actuellement l'émission locale de cartes UnionPay ainsi que le déploiement de produits UnionPay innovants, en améliorant l'expérience de paiement des clients locaux, ainsi qu'en soutenant la modernisation du secteur des paiements dans la région. UnionPay entend tirer davantage parti de ses avantages en matière de technologies de paiement, de produits, de normes et de réseau, afin de fournir de meilleurs services à ses partenaires locaux ainsi qu'à ses clients. Plus particulièrement, UnionPay promouvra : premièrement la collaboration en construction de réseau et en coopération autour des normes pour accroître la capacité globale de services de paiement ; deuxièmement la coopération transfrontalière en matière d'acceptation, d'émission et de paiement mobile pour faciliter l'interconnexion des paiements ; et troisièmement la coopération dans le domaine des services de compensation, d'analyse des données et de gestion des risques.

À ce jour, la couverture d'acceptation d'UnionPay en Asie centrale s'élève à 70 %, et devrait atteindre 90 % en trois ans. En outre, UnionPay atteindra une acceptation de 100 % en Russie cette année. Compte tenu de l'amélioration accrue de l'environnement d'acceptation d'UnionPay, 6 pays d'Asie centrale ont émis des cartes UnionPay, et plus de 10 banques russes ont émis plus d'1,5 million de cartes UnionPay. Dans certains pays, plus de 90 % des transactions effectuées avec des cartes UnionPay localement émises sont réalisées au niveau local, ce qui prouve que la carte UnionPay devient une nouvelle option de paiement pour les clients locaux. En outre, la Russie est devenue un « marché de démonstration » pour le paiement sans contact d'UnionPay, avec plus d'1 million de terminaux de PDV acceptant le QuickPass mobile d'UnionPay. Les clients locaux pourront également profiter prochainement du service mobile QuickPass d'UnionPay.

En Géorgie, la couverture d'acceptation des cartes UnionPay a dépassé les 80 %, et l'ampleur de l'émission de cartes connaît une croissance continue. Ji Yanchi a affirmé que les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et la Géorgie devenaient de plus en plus étroits. La coopération approfondie d'UnionPay International avec les institutions financières locales est encouragée, dans la mesure où ceci contribuera à concrétiser l'interconnexion des paiements entre les deux pays.

Archil Mestvirishvili a affirmé que les entreprises, les commerçants et les résidents de Géorgie avaient besoin de services de paiement pratiques. UnionPay est la bienvenue pour offrir davantage de produits de paiement mobile à la Géorgie, ainsi que pour stimuler l'innovation financière dans le pays.

Au cours des cinq années écoulées depuis la proposition de la Nouvelle route de la soie, UnionPay International a mené une collaboration plus approfondie et plus large avec les pays et régions concernés. Au mois d'août de cette année, UnionPay était disponible dans plus de 60 pays et régions de la Nouvelle route de la soie, couvrant plus de 5,7 millions de commerçants et plus de 680 000 DAB. Plus de 35 millions de cartes UnionPay sont émises dans la région, soit un chiffre 20 fois supérieur à celui annoncé avant la proposition de l'initiative. UnionPay International aide également 12 pays et régions situés le long de la Nouvelle route de la soie à bâtir des réseaux locaux de commutation.