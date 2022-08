Premier lancement ! Le MUCAR CDE900 repousse les limites du diagnostic traditionnel

LOS ANGELES, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- Une nouvelle expérience pour les techniciens et les bricoleurs de l'appareil de diagnostic OBDII est maintenant officiellement disponible, repoussant les limites du diagnostic traditionnel. Le Mucar CDE900 est un appareil efficace offrant une excellente expérience utilisateur. Le 22 août, une offre spéciale à moitié prix sera proposée sur ce produit pour une durée limitée. Les 100 premiers clients recevront également un cadeau supplémentaire.

La plupart des dispositifs OBD traditionnels ne peuvent exécuter que les fonctions de base.

First launch! Breaking through the limits of traditional diagnostics, MUCAR CDE900. https://www.aliexpress.com/item/10050045571

Après des recherches approfondies, MUCAR a élaboré une conception complète sur le positionnement du produit, les habitudes des utilisateurs, l'optimisation du logiciel et l'expérience d'exploitation afin de créer un tout nouveau produit pour nos utilisateurs : le CDE900.

Le CDE900 est doté du système intelligent Android 6.0. L'appareil fonctionne plus rapidement et dispose de 2 Go de mémoire et de 16 Go de stockage. Il supporte également jusqu'à 256 Go de carte mémoire étendue. Équipé d'une batterie d'une capacité de 1500 mA sans alimentation d'interface OBD, les utilisateurs pourront allumer l'appareil pour vérifier l'historique du rapport de diagnostic. Il est prêt à être réparé et entretenu à tout moment.

Il prend en charge 16 langues, la fonction complète du protocole de communication optimisant OBD2 et EOBD2 pour une compatibilité avec les véhicules postérieurs à 1996, et la mise à jour OTA gratuite à vie avec fonction WiFi. Le CDE900 propose également une fonction optionnelle d'extension de la durée de vie au-delà des dispositifs OBDII et EOBD traditionnels : ECM+SRS+TCM+ABS. Vous pouvez acheter les fonctions supplémentaires à tout moment, lorsque vous en avez besoin. Même si vous optez pour les quatre fonctions supplémentaires du système, ce produit reste plus rentable que ses homologues.

Dans le passé, les dispositifs OBD étaient uniquement dotés de boutons physiques et d'un écran LCD ordinaire, qui était inutilisable lorsque les boutons étaient endommagés lors d'un diagnostic complexe. Le CDE900 améliore cette situation grâce à des modifications :

1. Un écran tactile capacitif de quatre pouces, qui optimise les proportions. Les utilisateurs peuvent intervenir directement sur l'écran.

2. Les boutons physiques sont conservés, afin de garantir un fonctionnement stable lors de l'utilisation de l'appareil.

Le CDE900 est doté d'un écran couleur avec une nouvelle interface utilisateur à icônes pour la gestion des fonctions, ce qui rend leur affichage plus intuitif et plus vivant. Jusqu'à 120 flux de données peuvent être lus en même temps, sans que des données anormales ne manquent lors de la comparaison de données multidimensionnelles.

Le Mucar CDE900 sera disponible à moitié prix pour une durée limitée le 22 août. Les 100 premiers clients recevront également un cadeau supplémentaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://www.aliexpress.com/item/1005004557156226.html

Pour les demandes de renseignements des médias :

Jackie Lin

E-mail : [email protected]

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1881047/video.mp4

SOURCE Mucar Tech