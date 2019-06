Premier vainqueur chinois d'un prix mondial de qualité dans le secteur des en-cas : BESTORE remporte 4 Gold Quality Awards et 13 Silver Quality Awards

Fondée en 1961, Monde Selection est une organisation européenne historique qui teste et note les produits de consommation afin de récompenser officiellement les producteurs soucieux de la qualité. Son prix Gold Quality Award est qualifié de prix Nobel en matière de produits alimentaires, et représente la norme la plus élevée du secteur en Europe et dans le monde.

Cette année, le jury de Monde Selection était composé de 80 chefs étoilés au guide Michelin, d'œnologues réputés à l'échelle mondiale, de professeurs universitaires et de nutritionnistes. L'évaluation a été menée de manière globale, qu'il s'agisse des qualités organoleptiques, chimiques et bactériologiques d'un produit, des qualités intrinsèques, de la communication auprès du consommateur, ou encore de la philosophie du droit européen en matière de sécurité alimentaire. Le résultat final de l'évaluation est déterminé sur la base de la moyenne des points accordés par chaque membre du jury de manière entièrement indépendante, avant que puisse être décerné à un produit le prix de la qualité bronze, silver et gold.

Les résultats ont été dévoilés à l'issue de 175 évaluations de 2 948 produits issus de 90 pays. Parmi les 23 en-cas de BESTORE, 4 produits ont obtenu un Gold Quality Award, 13 produits un prix Silver, et 6 produits un prix Bronze. Il est clair que BESTORE, en tant que représentant du secteur des en-cas en Chine, a obtenu la reconnaissance du secteur mondial des produits alimentaires.

« C'est un produit croustillant et délicieux », a déclaré Dimitri Delloye, qui a été impressionné par le goût du produit Crisp Date. Ayant reçu un Gold Quality Award, le produit Crisp Date a été particulièrement apprécié par le jury en raison de sa nature croustillante et de son goût délicieux. Ses composants principaux sont issus de la ville d'origine des jujubes d'hiver, et le produit est élaboré grâce à un procédé unique de huilage à basse température. Parallèlement au Crisp Date, les produits Integrated Nuts, Dried Mango et Peeled Chestnut ont également remporté un Gold Quality Award.

Dans l'espace d'exposition de Monde Selection, le coffret cadeau classique d'assortiments d'en-cas, dont l'emballage s'est vu décerner l'iF Design Award 2019, composé des produits Hand Peeled Pine Nuts, Stewed Lotus Roots, Yesso Scallop, Pork Slice et de 23 autres produits, a suscité un vif intérêt de la part du jury et des invités.

Fondée en 2006, BESTORE est devenue l'une des principales marques d'en-cas en Chine. La société a non seulement développé plus de 1 200 types d'en-cas, mais également 2 100 boutiques dans 95 villes à travers la Chine, grâce à ses atouts en matière de recherche et développement autour des produits. La société est désormais fière de compter 74 millions de VIP. Elle se focalise sur les segments de marché des en-cas haut de gamme, et jouit d'une position de leader en termes de chiffre d'affaires en Chine depuis trois années consécutives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/897465/Gold_award_products.jpg

