Premiera inteligentnych zegarków Amazfit GTR 3 i GTS 3, stanowiących połączenie mody i technologii w trzech wyjątkowych urządzeniach: GTR 3 Pro, GTR 3 i GTS 3

Właściwości z zakresu zdrowia i stylu życia

Wszystkie trzy nowe inteligentne zegarki Amazfit to bogactwo nowoczesnych funkcji związanych ze zdrowiem, aktywnością fizyczną i stylem życia, prezentowanych w systemie operacyjnym Zepp. Dzięki intuicyjnemu, potężnemu interfejsowi, system ten umożliwia użytkownikom uwolnienie pełnego potencjału, odkrywanie swoich pasji i pozytywne nastawienie do życia.

Nowy system operacyjny jest przystosowany do optymalizacji wydajności inteligentnych urządzeń Amazfit - zamiast przenoszenia energochłonnego systemu operacyjnego smartfonów na nadgarstki użytkowników. Opracowany wokół koncepcji lekkości, płynności i praktyczności, system ten umożliwi łatwiejszą interakcję i pomoże użytkownikom wyeliminować żmudne operacje przy niższym zużyciu energii, w porównaniu do poprzedniego systemu operacyjnego smartwatcha.

Działa również na urządzeniach z systemami Android i iOS oraz współpracuje z popularnymi platformami zdrowotnymi, takimi jak Apple Health lub Google Fit, aby synchronizować dane zdrowotne, oraz Strava, Relive, Runkeeper i TrainingPeaks, aby synchronizować i udostępniać dane sportowe. Do pozostałych najważniejszych funkcji należą:

Personalizacja: do 150+ wyrazistych tarcz zegarka z dopasowanymi, zawsze włączonymi wyświetlaczami[2] odpowiednich na każdy nastrój i okazję, a także dynamiczne efekty i płynne animacje. Użytkownicy będą mieli możliwość projektowania własnych tarcz zegarka i mini aplikacji za pomocą zestawu dla programistów aplikacji (wkrótce).

do 150+ wyrazistych tarcz zegarka z dopasowanymi, zawsze włączonymi wyświetlaczami[2] odpowiednich na każdy nastrój i okazję, a także dynamiczne efekty i płynne animacje. Użytkownicy będą mieli możliwość projektowania własnych tarcz zegarka i mini aplikacji za pomocą zestawu dla programistów aplikacji (wkrótce). Funkcja łatwego pomiaru stanu zdrowia 4 w 1: możliwość sprawdzenia czterech wskaźników zdrowia za jednym dotknięciem[3] dzięki wbudowanemu urządzeniu BioTrackerTM PPG 3.0 z 6PD (fotodiodami), które mierzy cztery wskaźniki zdrowia (tętno, poziom tlenu we krwi[4], poziom stresu i częstotliwość oddechu) w zaledwie 45 sekund.

możliwość sprawdzenia czterech wskaźników zdrowia za jednym dotknięciem[3] dzięki wbudowanemu urządzeniu BioTrackerTM PPG 3.0 z 6PD (fotodiodami), które mierzy cztery wskaźniki zdrowia (tętno, poziom tlenu we krwi[4], poziom stresu i częstotliwość oddechu) w zaledwie 45 sekund. Wygodne zarządzanie zdrowiem przez 24 godziny na dobę: monitorowanie tętna przez cały dzień[5] - nawet podczas pływania. Dzięki alertom o nienaturalnie wysokim lub niskim tętnie, a także śledzeniu stref tętna, co pozwala zoptymalizować treningi, zegarek jest wszechstronnym i łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym zdrowie każdego użytkownika.

monitorowanie tętna przez cały dzień[5] - nawet podczas pływania. Dzięki alertom o nienaturalnie wysokim lub niskim tętnie, a także śledzeniu stref tętna, co pozwala zoptymalizować treningi, zegarek jest wszechstronnym i łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym zdrowie każdego użytkownika. Łatwość obsługi: bieżący stan zdrowia i samopoczucie są błyskawicznie kalkulowane i przeliczane na pojedynczy wynik PAI[6], uzyskany z danych opartych na aktywności z ostatnich siedmiu dni.

bieżący stan zdrowia i samopoczucie są błyskawicznie kalkulowane i przeliczane na pojedynczy wynik PAI[6], uzyskany z danych opartych na aktywności z ostatnich siedmiu dni. Zaawansowane monitorowanie snu z poziomu zegarka: monitorowanie[7] faz snu lekkiego, głębokiego i REM, a także czasów przebudzeń w nocy, drzemek w ciągu dnia trwających ponad 20 minut, a nawet monitorowanie jakości oddechu podczas snu. Dla większej wygody użytkownika można sprawdzić dane dotyczące snu bezpośrednio na zegarku.

monitorowanie[7] faz snu lekkiego, głębokiego i REM, a także czasów przebudzeń w nocy, drzemek w ciągu dnia trwających ponad 20 minut, a nawet monitorowanie jakości oddechu podczas snu. Dla większej wygody użytkownika można sprawdzić dane dotyczące snu bezpośrednio na zegarku. Zaawansowane śledzenie cyklu menstruacyjnego: z łatwością można zrozumieć swój cykl i lepiej zaplanować przyszłość. Po zarejestrowaniu miesiączki, można inteligentnie i dokładnie przewidzieć czas i długość następnego okna menstruacyjnego i płodnego, dzięki czemu utrzymanie dobrej formy bez żadnych niespodzianek staje się dziecinnie proste.

z łatwością można zrozumieć swój cykl i lepiej zaplanować przyszłość. Po zarejestrowaniu miesiączki, można inteligentnie i dokładnie przewidzieć czas i długość następnego okna menstruacyjnego i płodnego, dzięki czemu utrzymanie dobrej formy bez żadnych niespodzianek staje się dziecinnie proste. Wydajne, błyskawicznie dostępne ekrany: oszczędność czasu, dostosowanie tego, co najważniejsze, oraz dostęp do Kart Skrótów, które pozwalają na spokój w ciągu każdego dnia. Łatwy dostęp do najważniejszych informacji za pomocą przeciągnięcia palcem lub stuknięcia.

oszczędność czasu, dostosowanie tego, co najważniejsze, oraz dostęp do Kart Skrótów, które pozwalają na spokój w ciągu każdego dnia. Łatwy dostęp do najważniejszych informacji za pomocą przeciągnięcia palcem lub stuknięcia. Sterowanie głosem: za pomocą Alexy[8] użytkownik może ustawić alarm, zadać pytanie lub wykonać inne czynności, gdy jest online; natomiast, gdy jest offline, może skorzystać z Offline Voice Assistant[9], aby uruchomić tryb sportowy lub funkcję zdrowotną, a nawet uzyskać dostęp do Home Connect, umożliwiający sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi. Ponadto można korzystać z rosnącego ekosystemu ponad 10 miniaplikacji.

za pomocą Alexy[8] użytkownik może ustawić alarm, zadać pytanie lub wykonać inne czynności, gdy jest online; natomiast, gdy jest offline, może skorzystać z Offline Voice Assistant[9], aby uruchomić tryb sportowy lub funkcję zdrowotną, a nawet uzyskać dostęp do Home Connect, umożliwiający sterowanie inteligentnymi urządzeniami domowymi. Ponadto można korzystać z rosnącego ekosystemu ponad 10 miniaplikacji. Szybki i dokładny system GPS: jeszcze szybsze rozpoczęcie pracy dzięki dokładnemu[10] śledzeniu lokalizacji w oparciu o pięć systemów satelitarnych.

jeszcze szybsze rozpoczęcie pracy dzięki dokładnemu[10] śledzeniu lokalizacji w oparciu o pięć systemów satelitarnych. Możliwości personalizacji: ustalenie priorytetów dla preferowanych funkcji, przesłanie zdjęcia w celu dostosowania tła tarczy zegarka lub wybór spośród 15 dynamicznych animowanych wzorów, które można dopasować do stroju w pracy, podczas wypoczynku czy zabawy.

ustalenie priorytetów dla preferowanych funkcji, przesłanie zdjęcia w celu dostosowania tła tarczy zegarka lub wybór spośród 15 dynamicznych animowanych wzorów, które można dopasować do stroju w pracy, podczas wypoczynku czy zabawy. Narzędzia motywacyjne: możliwość śledzenia trasy biegu dzięki opcjonalnej funkcji Virtual Pacer[11], a następnie optymalizacji postępów i regeneracji dzięki algorytmowi wydajności PeakBeats.

możliwość śledzenia trasy biegu dzięki opcjonalnej funkcji Virtual Pacer[11], a następnie optymalizacji postępów i regeneracji dzięki algorytmowi wydajności PeakBeats. Narzędzia administratora: zarządzanie dniem dzięki powiadomieniom o wiadomościach, przypomnieniom o siedzącym trybie życia i piciu wody, kalendarzowi, wydarzeniom i listom rzeczy do zrobienia, prognozie pogody, zdalnemu sterowaniu kamerą przez Bluetooth i wielu innym funkcjom.

System operacyjny Zepp jest również wyposażony w szereg kompleksowych informacji na temat zdrowia i kondycji fizycznej, gdy tymczasem aplikacja Zepp App na smartfonie służy jako miejsce, gdzie można uzyskać dostęp do dodatkowych porad, które pomogą zrealizować wyznaczone cele.

GTR 3 Pro, GTR 3 i GTS 3 zostały stworzone po to, aby wyzwolić wewnętrznego entuzjastę i szczytową formę wydajności - aby bez problemu poruszać się w cyfrowym życiu i poza nim oraz osiągnąć równowagę i sukces.

Amazfit GTR 3 Pro: zaprojektowany, by wzmacniać potencjał

Model GTR 3 Pro, jako najlepszy wybór w nowej serii modnych urządzeń Amazfit, oferuje wiodące na rynku innowacje, zachęcając jednocześnie do prowadzenia zdrowego trybu życia i aktywowania wewnętrznego napędu.

GTR 3 Pro, wyposażony w dynamiczny wyświetlacz AMOLED ultra HD o przekątnej 1,45 cala i rozdzielczości 331 ppi, zapewnia niesamowite wrażenia wizualne i przejrzysty interfejs. Ze względu na to, że duży, okrągły ekran charakteryzuje się wysoką częstotliwością odświeżania, zapewniając płynną i bezproblemową interakcję, zegarek wyróżnia się imponującym stosunkiem ekranu do całości wynoszącym 70,6%, co oznacza, że pomimo zastosowania jednego z największych okrągłych wyświetlaczy na rynku, bez marnowania przestrzeni, GTR 3 Pro nadal pozostaje komfortowym urządzeniem.

Korzystając z klasycznej korony nawigacyjnej, można przeglądać i wybierać spośród szerokiej gamy funkcji i trybów sportowych, co daje satysfakcjonujące i intuicyjne dotykowe sprzężenie zwrotne podczas przekręcania palcami.

Niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z funkcji śledzenia aktywności w jednym z ponad 150 wbudowanych trybów sportowych, czy też monitoruje poziom stresu, GTR 3 Pro pozwala mu być świadomym swojego stanu zdrowia nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet w przypadku zapomnienia włączenia trybu sportowego, nie ma powodów do zmartwień - funkcja inteligentnego rozpoznawania[12] włączy się dla nawet ośmiu popularnych dyscyplin sportowych, zapewniając, że nigdy przypadkowo nie zostanie pominięta możliwość śledzenia aktywności.

Przewaga GTR 3 Pro jest tym większa, że zegarek korzysta z ogniwa o pojemności 450 mAh, które zapewnia do 12 dni[13] nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu. Nie trzeba się, więc obawiać, że nie wystarczy mocy baterii.

Dodatkowo, miłośnicy muzyki z pewnością docenią 2,3 GB[14] pamięci wbudowanej w GTR 3 Pro, w której można zapisać do 470 utworów. Oznacza to niezależne odtwarzanie muzyki bezpośrednio z zegarka, bez konieczności sięgania po telefon. Dla dodatkowej wygody, GTR 3 Pro może odbierać i wykonywać połączenia telefoniczne po połączeniu ze smartfonem przez Bluetooth, dzięki czemu można prowadzić rozmowy bez użycia rąk.

GTR 3: stworzony, aby trwać

Wykonany z lekkiego, choć wytrzymałego stopu aluminium lotniczego, wyposażony w elegancką, obrotową koronkę, bezramkowy design GTR 3 płynnie łączy się z zaokrąglonym, szklanym ekranem, dając jeszcze większe wrażenie obcowania z urządzeniem.

Stylowe wzornictwo oraz wygodne, antybakteryjne paski silikonowe zapewniają klasyczny styl, pasujący do najróżniejszych strojów - od garnituru po strój treningowy. Możliwe jest również dostosowanie tarcz zegarka GTR 3 do własnych potrzeb, tak aby wyświetlały wszystkie potrzebne informacje.

Urządzenie GTR 3 wyposażone jest w 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED HD i oferuje intuicyjny system operacyjny Zepp firmy Amazfit, zasilany baterią o pojemności 450 mAh, która zapewnia długi czas pracy na baterii - aż do 21 dni. Oznacza to do trzech tygodni na jednym ładowaniu, a nawet dłużej, jeśli zostanie uruchomiony tryb oszczędzania baterii.

GTS 3: stworzony dla ruchu

Dzięki nowoczesnemu, kwadratowemu ekranowi o wielkości 1,75 cala, Ultra HD AMOLED o rozdzielczości 341 ppi, GTS 3 jest jednym z najsmuklejszych i najlżejszych smartwatchów dostępnych na rynku, a mimo to ma ogromny, 72,4% współczynnik proporcji ekranu do całości. Urządzenie zostało zaprojektowane dla każdego, kto pragnie mieć stylowy i smukły inteligentny zegarek. Jego kształt odzwierciedla styl smartfona, zaś funkcje niemal w całości pokrywają się z tymi, które oferuje GTR 3.

„Te trzy zegarki to spełnienie obietnicy inteligentnego i łatwego dbania o zdrowie. GTR 3 Pro został stworzony, aby dawać możliwości. Amazfit GTR 3 zaprojektowano z myślą o trwałości. Z kolei GTS 3 powstał z myślą o ruchu. Wierzymy, że użytkownicy są tak samo podekscytowani tą nową generacją, jak my. Połączenie zdrowia z technologią to podstawowa filozofia stojąca za systemem operacyjnym Zepp. Rozwiązanie to jest systemem operacyjnym skoncentrowanym na zdrowiu, który wspomaga nasze zegarki w realizacji misji ułatwiania każdemu prowadzenia zdrowego trybu życia", powiedział Wayne Huang, dyrektor generalny i założyciel Zepp Health.

Ceny i dostępność

Serie Amazfit GTR 3 i GTS 3 zostaną wprowadzone na rynek międzynarodowy 11 października 2021 roku (GMT+1).

W Europie ceny będą zaczynać się od 149,99 euro za Amazfit GTR 3 i GTS 3, oraz od 199,99 euro za Amazfit GTR 3 Pro. Wszystkie trzy produkty będą dostępne za pośrednictwem sklepów Amazfit w Wielkiej Brytanii , Niemczech , Francji , Włoszech , i Hiszpanii od 11 października 2021 (GMT+1).

W USA ceny będą zaczynać się od 179,99 dolarów za modele Amazfit GTR 3 i GTS 3 oraz od 229,99 dolarów za Amazfit GTR 3 Pro. GTR 3 Pro i GTR 3 będą dostępne w amerykańskim sklepie Amazfit od 11 października 2021 roku (GMT+1). GTS 3 będzie dostępny wkrótce.

Amazfit

Założona w 2015 r. spółka Amazfit jest czołową globalną marką oferującą produkty do noszenia, która koncentruje się na branży sportowej i fitness. Amazfit oferuje bogatą gamę produktów, w tym smartwatche i opaski, słuchawki douszne TWS, urządzenia wspierające zdrowie i dobrą kondycję, takie jak inteligentne bieżnie i wagi wskazujące skład ciała, oraz sprzęt sportowy. Esencję naszej marki wyraża hasło „Up Your Game (Wznieś się na wyższy poziom)"; zachęcamy wszystkich użytkowników do realizowania swoich pasji i swobodnego wyrażania siebie poprzez aktywność.

Dzięki doskonałej jakości wykonania smartwatche Amazfit zdobyły liczne nagrody w zakresie designu, w tym niemiecką nagrodę iF Industrial Design Award oraz Red Dot Design Award.

Obecnie produkty Amazfit trafiają na rynki ponad 90 krajów i regionów, m.in. Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Europy. Amazfit jest marką należącą do Zepp Health (NYSE: ZEPP), która od 2014 r. dostarczyła ponad 100 milionów urządzeń. Więcej informacji na stronie www.amazfit.com .

[1] Niniejszy produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie może być wykorzystywany do celów medycznych ani jako podstawa do diagnozowania jakichkolwiek stanów chorobowych. Wyniki wykrywania są podane wyłącznie w celach referencyjnych. W przypadku złego samopoczucia należy skonsultować się z profesjonalną placówką medyczną. [2] Zawsze aktywny wyświetlacz: przy podświetlonym ekranie wyświetlana jest zawartość systemu. Gdy ekran jest w trybie gotowości, wyświetla godzinę. Funkcja ta wymaga od użytkowników ręcznego ustawienia „Zawsze włączonego wyświetlacza". Użytkownik może włączyć lub wyłączyć tę funkcję za pośrednictwem zegarka lub aplikacji Alexa. [3] Aby przeprowadzić pomiar jednym dotknięciem i uzyskać najlepsze wyniki, należy nosić zegarek ciasno zamocowany, w miejscu jednej szerokości palca od nadgarstka i trzymać rękę nieruchomo. Ruch oraz cechy środowiskowe i fizyczne mogą mieć wpływ na szybkość i dokładność monitorowania i pomiaru. [4] Aby dokonać pomiaru tlenu we krwi i uzyskać najlepsze wyniki, należy nosić zegarek ciasno zamocowany, w miejscu jednej szerokości palca od nadgarstka i trzymać rękę nieruchomo. Całodzienne monitorowanie SpO2 musi być aktywowane na zegarku lub w aplikacji Zepp App. Alerty SpO2 są wysyłane, jeśli wykryty wskaźnik jest zbyt niski w porównaniu do wstępnie ustawionej wartości, która musi być skonfigurowana w aplikacji Zepp App oraz w zegarku, na poziomie, co najmniej 80%. Ruch oraz cechy środowiskowe i fizyczne mogą wpływać na szybkość i dokładność monitorowania i pomiarów. [5] Funkcja 24-godzinnego monitorowania tętna wymaga od użytkownika włączenia systemu automatycznego monitorowania tętna w aplikacji Zepp App oraz w zegarku, natomiast wartość minimalną można ustawić na 1 minutę. Alerty o nieprawidłowym tętnie i ustawiona wartość muszą zostać określone w aplikacji Zepp App i na zegarku. [6] PAI jest indywidualnym wskaźnikiem aktywności fizjologicznej. Na podstawie danych o tętnie, dziennej intensywności aktywności i wielowymiarowej dynamicznej kompleksowej oceny osobistych danych fizjologicznych, jest on przekształcany w intuicyjną wartość PAI za pomocą algorytmu, co pomaga poznać kondycję fizyczną użytkownika. Utrzymując określoną intensywność codziennych czynności lub treningów, można wyznaczyć wartość PAI. Zgodnie z wynikami badań HUNT Fitness Study*, utrzymanie wartości PAI powyżej 100 pomaga zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia i wydłużyć życie. *HUNT Fitness Study: Badanie to było podprojektem badania HUNT i było prowadzone przez profesora Ulrika Wisloffa z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Badanie HUNT trwało ponad 35 lat i objęło ponad 230 000 uczestników. [7] Kiedy urządzenie jest zakładane do snu, automatycznie rejestruje informacje o śnie. Urządzenie może rejestrować sen nocny i drzemki. Czas snu, który pokrywa się z godzinami 22:00 - 8:00 rano, zostanie zarejestrowany jako sen nocny, przy czym sen, który jest odleglejszy od snu nocnego o więcej niż 60 minut, zostanie zarejestrowany jako drzemka. Drzemki trwające krócej niż 20 minut nie są rejestrowane. Podstawowe informacje o śnie nocnym można wyświetlić w urządzeniu, a szczegółową analizę i zapisy drzemek można wyświetlić w aplikacji. 24-godzinne monitorowanie poziomu stresu należy włączyć na zegarku lub w aplikacji Zepp App. Alerty dotyczące wysokiego poziomu stresu są oparte na wstępnie ustawionej wartości, a podpowiedzi dotyczące ćwiczeń oddechowych muszą być włączone na zegarku. [8] Pełna lista 15 krajów/regionów i 14 obsługiwanych języków, a także sposób aktywacji i korzystania z usługi Alexa w smartwatchach Amazfit GTR 3 i GTS 3 znajduje się na stronie support.amazfit.com. [9] Asystent głosowy Offline obsługuje wyłącznie komendy głosowe w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim i chińskim. Funkcja automatycznej blokady musi zostać ręcznie skonfigurowana w ustawieniach zegarka. [10] Usługi pozycjonowania w pomieszczeniach nie są obsługiwane. Na szybkość i dokładność pozycjonowania może mieć wpływ otaczające środowisko. [11] Funkcja Virtual Pacer jest kompatybilna wyłącznie z trybami sportowymi biegu na świeżym powietrzu i bieżni. [12] Dokładność i czułość funkcji rozpoznawania treningu różni się w zależności od osoby i jest związana z postawą i sprawnością użytkownika podczas treningu. Zbyt krótki czas ćwiczeń lub częste zmiany postawy mogą nie wywołać funkcji automatycznego rozpoznawania. W przypadku jazdy samochodem, autobusem lub wykonywania innych czynności, może dojść do przypadkowego rozpoznania, jeśli czynności te są szczególnie podobne do wybranego trybu treningu. W przypadku aktywności na świeżym powietrzu, jeśli sygnał GPS jest słaby lub informacje danych AGPS nie zostały zsynchronizowane z telefonem komórkowym przez dłuższy czas, aktywność na świeżym powietrzu może zostać uznana za aktywność w pomieszczeniu. [13] Żywotność baterii może się różnić w zależności od ustawień, warunków pracy i innych czynników. Dlatego rzeczywisty wynik może różnić się od danych laboratoryjnych. Przykładowy scenariusz użytkowania: Monitorowanie tętna jest zawsze włączone i pomiar dokonuje się w odstępach 10-minutowych; włączone monitorowanie snu; 200 wiadomości wysłanych dziennie; 100-krotne podniesienie nadgarstka w celu sprawdzenia czasu; badanie poziomu tlenu we krwi 5 razy dziennie; operacje na jasnym ekranie przez 5 minut; ćwiczenia 3 razy w tygodniu po 30 minut, GPS działa przez 30 minut; asystent głosowy wyłączony. Tryb oszczędzania baterii: Aktywowanie na zegarku trybu oszczędzania baterii, spowoduje wyłączenie połączenia Bluetooth, tętna i innych funkcji, a jedynie zapisywanie kroków i podstawowych informacji o śnie. Scenariusz intensywnego użytkowania: monitorowanie tętna jest zawsze włączone i mierzy je w odstępach 1-minutowych, monitorowanie snu i jakości oddychania podczas snu oraz monitorowanie stresu włączone; wyświetlanie 150 komunikatów dziennie; podnoszenie nadgarstka, by sprawdzić czas - 100 razy; badanie poziomu tlenu we krwi 5 razy dziennie; operacje na jasnym ekranie 15 minut; ćwiczenia 3 razy w tygodniu po 30 minut; GPS działający przez 30 minut; włączony asystent głosowy. Czas nieprzerwanego korzystania z GPS 38 godzin: Należy włączyć monitorowanie tętna i GPS, używać GPS do mapowania swoich treningów. [14] Maksymalna przestrzeń do przechowywania muzyki wynosi 2,3 GB (ze względu na zajętą przestrzeń systemową, rzeczywista przestrzeń wykorzystywana przez użytkownika może być mniejsza niż 2,3 GB); przyjmując 5-10 MB na utwór, można przechowywać do 270-470 utworów MP3.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1655801/image_1.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1655800/image_2.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1655799/image_3.jpg

Related Links

http://www.amazfit.com



SOURCE Amazfit