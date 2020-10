Premiere Chirurgie En Europe D'un Implant Cochleaire Totalement Implantable

Un jeune homme souffrant de perte auditive profonde est le premier en Europe à recevoir un implant cochléaire totalement implantable. Les systèmes d'implants cochléaires – qui contournent la partie non-fonctionnelle de l'oreille et stimulent électriquement le nerf auditif – constituent depuis longtemps le traitement standard des surdités sévères à profondes. Ils comprennent actuellement une partie interne (l'implant placé chirurgicalement sous la peau), et une partie externe (l'audio processeur porté sur l'oreille). L'audio processeur fournit l'alimentation à l'implant et comporte un microphone qui capte les sons extérieurs.

« Nos implants cochléaires ont déjà aidé des centaines de milliers de personnes dans le monde à entendre et à améliorer leur qualité de vie. Beaucoup d'entre elles ont exprimé le souhait d'avoir un implant cochléaire qui fonctionnerait sans partie externe, qui serait également invisible et qui fonctionnerait même pendant le sommeil de l'utilisateur » déclare le Dr. Ingeborg Hochmair, fondatrice et CEO de MED-EL.

Les implants cochléaires totalement implantables constituent la technologie la plus innovante et la plus sophistiquée dans le domaine des solutions auditives. Le TICI contient tous les composants internes et externes d'un système d'implant cochléaire en un seul dispositif placé sous la peau, y compris l'audio processeur, le microphone et l'alimentation.

« Notre mission est de surmonter la perte auditive qui constitue une barrière à la communication et à la qualité de vie. Depuis des décennies, notre recherche et développement repose sur une étroite collaboration interdisciplinaire avec des centres cliniques et des universités. Ces partenariats nous permettent de faire progresser continuellement les technologies et les solutions pour les personnes ayant une perte auditive. Le développement d'un dispositif totalement implantable est au centre des recherches de MED-EL depuis de nombreuses années. Je suis réellement fière de notre équipe d'experts dédiés qui ont travaillé avec créativité et diligence pendant plus de 10 ans pour développer ce dispositif unique» explique le Dr. Hochmair.

Avec cette première implantation d'un TICI, MED-EL confirme une fois de plus sa position de leader dans l'innovation des implants auditifs. La société internationale dont le siège est basé à Innsbruck (Autriche) est reconnue pour son expertise en Recherche et Développement ainsi que pour sa capacité à repousser constamment les limites technologiques au bénéfice des utilisateurs.

Le Pr. Dr. Philippe Lefebvre, chef du département ORL du CHU de Liège et Professeur à l'Université de Liège en Belgique, a effectué la première chirurgie d'un TICI en Europe sur l'homme. C'est un expert réputé en implantologie auditive avec une grande expertise dans la technologie des microphones implantables.

« Nous avons testé l'implant après la chirurgie et nous sommes très enthousiastes car tout fonctionne comme prévu. La technologie de l'implant cochléaire moderne a évolué à un rythme impressionnant, offrant des résultats auditifs exceptionnels. Le TICI est une étape majeure dans le domaine de l'implantologie cochléaire. C'était un souhait depuis le commencement de l'implant cochléaire de pouvoir intégrer tous les composants dans un seul dispositif interne » souligne le professeur Lefebvre.

Plusieurs autres chirurgies d'implant cochléaire totalement implantable vont avoir lieu à Liège et Munich dans les prochains mois, dans le cadre de l'étude clinique de faisabilité.

A propos de MED-EL

MED-EL Medical Electronics, fabricant de solutions auditives implantables, poursuit sa mission de surmonter la perte auditive qui constitue une barrière à la communication. La société familiale et autrichienne a été co-fondée par les pionniers de l'industrie Ingeborg et Erwin Hochmair dont les recherches révolutionnaires ont permis le développement du premier implant cochléaire micro-électronique et multicanaux, implanté avec succès en 1977, et qui constitue la base de l'implant cochléaire moderne que nous connaissons aujourd'hui. En 1990, ils ont posé les fondations d'une croissance réussie en embauchant leurs premiers salariés. Aujourd'hui, MED-EL s'est développé avec plus de 2 200 employés de 75 nations et 30 filiales à travers le monde.

MED-EL offre une très large gamme de solutions auditives implantables et non-implantables pour traiter tous les types de surdité, permettant ainsi aux personnes dans plus de 124 pays de profiter du bonheur d'entendre avec l'aide des systèmes MED-EL. Les solutions auditives MED-EL incluent les systèmes d'implant cochléaire et d'implant d'oreille moyenne, le système d'implant auditif EAS (Stimulation électrique-acoustique), l'implant du tronc cérébral ainsi que des solutions à conduction osseuse implantables et non-implantables. www.medel.com

