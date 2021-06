Première convocation du KISS Deemed to be University

En se concentrant sur sa formule des 3 E, « Enable, Educate and Empower » (permettre, éduquer et autonomiser), le Kalinga Institute of Social Sciences (KISS) est un établissement d'enseignement résidentiel qui fournit gratuitement un enseignement, un logement, des soins médicaux, une formation professionnelle, sportive et artistique à 60 000 enfants indigènes de l'État oriental d'Odisha, en Inde.

Les étudiants viennent de 62 communautés tribales différentes de la région, dont 13 sont des groupes tribaux particulièrement vulnérables (PVTG). Parmi eux, 30 000 étudiants étudient sur le campus principal de Bhubaneswar.

Une étape importante

Le KISS compte 30 000 anciens élèves, garçons et filles, et bientôt plus de 10 000 élèves étudieront dans les 10 centres satellites du KISS en Odisha. Le KISS a eu un impact indirect sur plus d'un million d'enfants et de jeunes tribaux, ce qui est en soi une étape importante dans l'histoire des enfants tribaux qui ont pu se sortir de leur retard de développement.

Un rêve devenu réalité

« C'est en effet un plaisir de se remémorer les jours où j'avais conçu l'idée de me lancer dans le domaine du service social avec une signature de nature. Il s'agit de tendre la main à l'inaccessible », a déclaré le professeur (Dr) Achyuta Samanta, fondateur du KIIT et du KISS.

« Et aujourd'hui, je me sens extrêmement reconnaissant envers le Tout-Puissant, humble et ravi lorsque je me rappelle le jour où j'ai créé le Kalinga Institute of Social Science (KISS). Tout a commencé comme un jardin et il n'a pas fallu longtemps pour que les fleurs s'épanouissent. Le KISS a démarré comme un petit arbre et, en quelques années, il est devenu un arbre gigantesque qui a fait de l'ombre à beaucoup de gens et qui a atteint une portée extraordinaire grâce à l'immense canopée qui protège des millions de personnes aujourd'hui », a ajouté le professeur (Dr) Samanta.

« C'est l'histoire d'un rêve devenu réalité qui a pris son envol avec 125 étudiants à bord en 1992-93 et qui s'est élevé comme un phénix, une histoire inspirante de transformation qui dépasse maintenant mon imagination. En tant qu'homme ordinaire, lorsque j'ai posé les fondations du KISS, j'étais simplement confiant, mais je n'imaginais pas que sa croissance serait si exponentielle, qu'elle aurait un impact considérable et qu'elle révolutionnerait le modèle d'éducation des garçons et des filles des zones tribales, sans jamais se détacher de sa conviction fondamentale - l'éducation donne du pouvoir », a ajouté le professeur (Dr) Samanta.

Un instrument d'autonomisation

Alors que les abandons scolaires restent une plaie douloureuse dans le système éducatif du pays, le KISS, au cours de ses 30 années d'existence, a considérablement réduit les abandons scolaires, les mariages d'enfants, le harcèlement sexiste, l'extrémisme de gauche, le prosélytisme, l'ignorance et la superstition à grande échelle grâce à son intervention passive par l'éducation et l'autonomisation.

Il a sensibilisé à l'importance de l'éducation, de l'autonomisation des filles, de l'amélioration des compétences et de l'autonomisation professionnelle, de l'esprit d'entreprise. En collaboration avec les communautés tribales, le KISS a fait d'elles de véritables gardiens de l'écosystème, de la nature et de la réalisation des objectifs de développement durable.

De nouveaux sommets mondiaux

Pour son bilan irréprochable, le KISS est devenue en 2017 la première université exclusivement tribale et réputée au monde, un statut accordé par le ministère du développement des ressources humaines de l'ancien gouvernement indien. « Avec sa croissance, j'ai toujours aspiré à ce que le KISS obtienne le statut d'université afin de renforcer sa crédibilité en tant qu'institution engagée dans la recherche sur les études tribales par des chercheurs tribaux », a déclaré le professeur (Dr) Samanta.

Le KISS a atteint un nouveau sommet lorsqu'en 2015, il a reçu une reconnaissance et un soutien internationaux. Depuis 2015, il bénéficie d'un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations unies. Puis, après une ascension record, il s'est retrouvé dans le comité des organisations les plus importantes. Le KISS a travaillé en collaboration avec de nombreuses agences et organismes des Nations unies comme le FNUAP, le PNUE, le PNUD, l'UNICEF, l'ONU Femmes, le consulat américain, etc. sur divers projets de renforcement des capacités et leur mise en œuvre.

Destination des connaissances

Les réussites parlent d'elles-mêmes et, très vite, de sincères appréciations ont afflué de la part de lauréats du prix Nobel, de juristes, d'universitaires, de décideurs, d'hommes d'État, d'écrivains et de célébrités qui ont visité KISS et ont ressenti une expérience immersive. Le KISS a également institutionnalisé le prix KISS Humanitarian Award pour récompenser des hommes et des femmes de distinction pour leur service à l'humanité.

Rapidement, le KISS est devenu une destination et ses bonds de géant l'ont aidé à atteindre de nouveaux sommets. Pour la réussite du KISS, il est devenu un point d'attraction phénoménal et un panel très distingué a rejoint à la barre du KISS Deemed to be University.

M. Satya S. Tripathi est entré en fonction en tant que chancelier. Il a été sous-secrétaire général des Nations unies et chef du bureau de New York du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Les autres membres distingués du panel de direction sont : le Dr Upendra Tripathy, IAS (Retd) en tant que Pro-Chancelier ; le Dr Deepak Behera en tant que Vice-Chancelier ; le Dr Pitabasa Sahoo en tant que Pro-Vice-Chancelier ; le Dr Kanhu Charan Mahali en tant que Directeur général. Sous leur mandat, le KISS Deemed to be University atteindra certainement de nouveaux sommets en termes de réussite des étudiants, de recherche, de collaboration et d'excellence académique.

Le premier est le premier et il est toujours spécial, et il en va de même pour la première convocation du KISS Deemed to be University. La cérémonie virtuelle sera honorée par son Excellence le gouverneur de l'Odisha, le très affable et érudit professeur Ganeshi Lal, qui recevra le titre de docteur ès lettres honoris causa lors de la première convocation du KISS Deemed to be University.

Les autres lauréats du diplôme Honoris Causa, des hommes de l'Odia de haut rang, aux réalisations et aux accolades exceptionnelles, sont Shri Girish Chandra Murmu, Honorable Contrôleur et Auditeur général de l'Inde, fierté des tribus, de l'Odisha et de l'Inde ; Honorable Swarup Ranjan Mishra, Membre du Parlement pour la circonscription de Kesses, Kenya et Président fondateur du Mediheal Group of Hospitals, Kenya ; et M. Bibhu Mohapatra, Styliste et créateur de costumes, New York.

« En cette occasion historique, j'exprime ma sincère gratitude à toutes les parties prenantes du KIIT pour leur soutien indéfectible. Je tiens à exprimer mes remerciements à tous les sympathisants du KISS pour leur amour, leur affection et leur foi en notre cause. J'ai une dette de gratitude envers le personnel et les étudiants du KIIT et du KISS pour leurs efforts inlassables qui ont permis au KISS d'atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui », a déclaré le professeur Samanta.

« Le KISS, dont l'idée de départ s'est transformée en une révolution appelant à la création d'un plus grand nombre de prototypes, s'est toujours fait fort d'apporter une solution locale à un problème mondial. Nous envisageons que le KISS Deemed to be University devienne un groupe de réflexion sur les questions tribales importantes, qu'elle débatte, discute et analyse de manière critique les politiques, les lois, la culture et l'importance des tribus et qu'elle propose des solutions à KISS pour une amélioration continue de son évolution en particulier et à la société en général », a ajouté le professeur Samanta.

« Et comme le dit Earnest Hemingway, "Il n'y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse est d'être supérieur à celui que vous avez été auparavant" Le KISS Deemed to be University ira toujours de l'avant et s'améliorera en toute humilité dans son effort d'excellence », a conclu le professeur (Dr) Samanta.

Contact :

Dr. Shradhanjali Nayak

[email protected]

+91-674-2725113

Directeur, RP

KIIT Deemed to be University

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1507512/KISS_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1551653/Achyuta_Samanta.jpg

SOURCE Kalinga Institute of Social Sciences