Première dans l'industrie des matières premières : Chinsay lance une nouvelle plateforme de contrats intelligents

Une plateforme entièrement numérique de gestion et création de contrats

SINGAPOUR, 8 mai 2019 /PRNewswire/ -- Depuis près de 20 ans, Chinsay a ouvert la voie dans le secteur des solutions spécialisées dans les contrats numériques et a annoncé aujourd'hui une avancée majeure pour l'industrie des matières premières. Il s'agit d'une plateforme de contrats intelligents (PCI) native dans le cloud, conçue pour tirer le meilleur parti de l'IA à mesure qu'elle évolue, révolutionnant ainsi l'utilisation des dernières technologies. Elle crée une toute nouvelle manière de négocier, saisir et gérer pleinement les complexités de la création et la gestion des contrats liés aux matières premières. En travaillant avec les principaux clients et professionnels du marché des matières premières, Chinsay a développé une plateforme nouvelle génération. Grâce à cette dernière, l'entreprise apporte la numérisation (le processus de structurer les données et d'extraire des renseignements commerciaux) sur le marché ; et fait progresser les sociétés spécialisées dans les matières premières vers un commerce sans papier et des initiatives basées sur la blockchain.

Colin Hayward, PDG de Chinsay, a déclaré : « Une grande partie du marché des matières premières compte toujours sur d'anciens systèmes coûteux et sur la création manuelle des contrats. Cela n'est pas une solution durable dans l'univers à faible marge et hautement compétitif d'aujourd'hui. La PCI créé une copie de référence non contestable du contrat sous la forme d'un ensemble de données contractuelles numériques. Cela se traduit par des économies immédiates, une efficacité améliorée, une sécurité renforcée, ainsi qu'une identification, une gestion et un contrôle des risques plus large. Nos clients sont capables d'identifier le marché en temps réel, les contreparties et les tendances organisationnelles permettant des analyses comportementales et une virtualisation à travers l'entreprise, ce qui est une première dans l'industrie des matières premières. »

M. Hayward a ajouté : « Cela fait longtemps que Chinsay rend ses clients plus compétitifs par le biais de l'innovation et je suis très fier de ce que nous lançons aujourd'hui. La PCI représente une avancée majeure dans la numérisation du secteur. »

La PCI de Chinsay permet aux clients de négocier davantage, de réduire le risque et d'apporter de nouveaux niveaux d'efficacité. La nouvelle plateforme repose sur le principe de numérisation de tous les contrats et données traitées et est spécialement conçue pour traiter les matières premières. Ayant subi des tests et évaluations rigoureux sur le marché, la nouvelle plateforme fournit un éventail d'avantages et d'économies de coûts.

L'intégration tenant compte de la gestion du risque, la responsabilité et les fonctions juridiques et opérationnelles apporte un flux de création et d'approbation des contrats fluide, rapide et efficace, une saisie des données unique et des frais juridiques de découverte minimes.

Les principaux avantages comprennent :

La collaboration interne par le biais d'un flux de travail spécifique à la fonction.

La collaboration à travers la chaîne d'approvisionnement.

La liaison des processus manuels au sein de l'organisation.

L'extraction et la visualisation des renseignements commerciaux à l'échelle de l'organisation.

Un processus de création de contrats rapide et efficace.

La saisie ponctuelle des transactions, résultant en une saisie unique des données.

Des frais juridiques de découverte minimes.

La création d'un copie de référence, qui est la version définitive, unique et précise d'une entité de données.

L'intégration prenant en compte la gestion du risque, la responsabilité ainsi que les fonctions juridiques et opérationnelles.

La fin des processus manuels, sur papier.

La mise en service rapide, en seulement 2 jours.

À propos de Chinsay :

Fondée en 2000, Chinsay est le plus important fournisseur mondial de systèmes d'automatisation des contrats pour les marchés des matières premières et du fret. Sa plateforme de contrats intelligents (PCI) permet la numérisation des ensembles de données contractuelles à travers la chaîne d'approvisionnement. En tant que pure plateforme de logiciel en tant que service, capable de prendre en charge l'intégration API, elle propose l'un des délais de déploiement les plus courts du secteur. La plateforme de contrats intelligents saisit les données pendant le processus de création du contrat, établissant une copie de référence résultant de la collaboration entre les parties impliquées.

Le concept de « saisie ponctuelle des transactions » de Chinsay permet une intégration qui tient compte de la gestion du risque, de la responsabilité et des fonctions juridiques et opérationnelles. Cela se traduit par des économies de coûts, une efficacité améliorée, une sécurité renforcée et un contrôle des risques. La PCI fournit aux entreprises la possibilité de prendre des décisions commerciales éclairées et axées sur les données.

Chinsay s'associe avec des clients et d'autres vendeurs technologiques pour accroître l'efficacité et renforcer la sécurité et les contrôles des risques. Par le biais de la découverte de produits et des pratiques DevOps, Chinsay adapte rapidement et continuellement ses logiciels pour répondre de façon précise aux besoins de ses clients. Tirer profit de l'infrastructure Microsoft Azure pour un cryptage de bout en bout nous permet d'offrir à nos clients la sécurité des données la meilleure qui soit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter Chinsay et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Contacts éditoriaux :

John Norris / Alla Lapidus

Moonlight Media

E-mail : chinsay@moonlightmedia.co.uk

Tél. : +44(0)20-7250-4770

SOURCE Chinsay