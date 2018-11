Première démonstration mondiale de modularisation de l'assignation dynamique de largeur de bande, une fonction essentielle pour la qualité de service (QoS) dans un système d'accès optique

- Permettre rapidement la réalisation de systèmes d'accès optiques d'avenir, afin de fournir différents services à l'ère de la 5G -

TOKYO, 21 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Nippon Telegraph and Telephone Corporation (ci-après « NTT »), dont le siège est situé à Tokyo, a mis au point un prototype de terminal de ligne optique (OLT, de l'anglais « optical line terminal ») muni d'une fonction d'assignation dynamique de largeur de bande (DBA (*1)), logicielle et modulaire, dont l'impact est significatif sur la qualité de service (QoS) des systèmes d'accès optique (par ex. la fibre jusqu'au domicile - FTTH, de l'anglais « Fiber to the Home »). Pour la première fois, le prototype autorise avec succès le remplacement du module logiciel DBA pour répondre à l'évolution des besoins de service. Cette avancée permet aux opérateurs d'utiliser un système d'accès commun dans une large gamme de services, y compris l'hébergement de stations de base pour les systèmes mobiles de cinquième génération (5G) et supérieurs.

NTT a d'ores et déjà présenté le concept FASA (*2) (Flexible Access System Architecture) et a tenté de modulariser les fonctions fondamentales pour accéder au fonctionnement du système. La DBA est bien connue pour être une des fonctions les plus difficiles à modulariser, en raison de sa fonction de synchronisation critique ; cependant, NTT a réussi à la modulariser en la divisant en un module logiciel, qui est remplacé pour répondre aux besoins du service, et en un module matériel indépendant des besoins. De plus, une interface de programmation d'applications (API) (*3) a été ajoutée, qui facilite la collaboration et le contrôle des deux modules. En associant cette approche avec la technologie d'accès optique à faible latence (*4) qui fonctionne en coordination avec des systèmes mobiles 5G, les systèmes d'accès optiques pourront être rapidement modifiés pour réaliser différents nouveaux services, à l'ère de la 5G. En plus de la fonction DBA, la poursuite de la modularisation d'autres fonctions et le remplacement de composants logiciels permettront d'éviter l'important investissement que représente le nouveau développement d'un équipement matériel à partir de zéro, ce qui donnera lieu à des systèmes d'accès rentables qui pourront rapidement répondre à différentes exigences.

Dans le but d'établir l'API en tant que spécifications ouvertes pouvant être utilisées par différents partenaires, NTT fait actuellement en sorte de faire progresser les activités de normalisation dans le cadre du Broadband Forum. NTT poursuivra ses activités de R et D, qui contribuent déjà à l'expansion du domaine d'application des systèmes d'accès optique, en collaboration avec d'autres opérateurs, fournisseurs de systèmes, organismes de normalisation et organismes de développement de logiciels open source.

Les réalisations seront présentées au cours du NTT R&D 2018 (Automne) (*5) et lors d'une exposition internationale sur les technologies de virtualisation des réseaux, ONF CONNECT (*6).

Terminologie

(*1) DBA

Assignation dynamique de largeur de bande. Il s'agit d'une fonction de contrôle dynamique de la bande passante pour les réseaux d'accès optique, de point à multipoint. Afin d'éviter la collision de données en amont provenant de plusieurs ONU, la fonction DBA d'un OLT attribue à chaque ONU des heures de début de la transmission en amont et une durée de transmission.

(*2) FASA

Flexible Access System Architecture (Architecture de système d'accès flexible) « Introducing the New FASA Concept for Future Access Systems (Présentation du nouveau concept FASA pour les futurs systèmes d'accès) » -- Communiqué NTT, 8 février 2016

Page d'accueil de FASA : http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html

(*3) API

Application Programming Interface (Interface de programmation d'applications). Il s'agit d'une interface qui précise la façon dont les composants doivent interagir.

(*4) Low-latency optical access technology (Technologie d'accès optique à faible latence)

« Development and trial of low-latency optical access technology that operates in coordination with a 5G mobile system (Développement et essai d'une technologie d'accès optique à faible latence qui fonctionne en coordination avec un système mobile 5G) » -- Communiqué NTT, 14 février 2018

(*5) NTT R&D Forum 2018 (Automne)

Le forum se tiendra du 29 au 30 novembre 2018, au NTT Musashino R&D Center (Musashino, Tokyo).

(*6) ONF CONNECT

L'événement aura lieu du 4 au 6 décembre 2018 (Santa Clara, États-Unis d'Amérique).

