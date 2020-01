Première marque chinoise « SANYUAN FOODS » à Milan, séduction du charme de la culture de l'Orient

Le héros de cet événement, est un produit laitier en provenance de la Chine qui se fonde avec les inspirations culturelles des trésors nationaux d'héritage du Musée du Palais Impérial , musée culturel et artistique des traditions impériales chinoises, confectionné par le leader chinois du secteur alimentaire « SANYUAN FOODS ». Conçu par un designer suisse avec comme inspiration le Pop-art, le New Memphis et la Nouvelle Vague très à la mode à l'échelle mondiale en association aux éléments des instruments musicaux traditionnels de la Chine, le produit laitier « Lait du Palais impérial SANYUAN » incarne son charme innovant à son emballage artistique en se rendant une conjonction intensivement frappante à la conférence de presse.

Nous nous faisons des témoins non seulement des produits laitiers en provenance de la Chine, mais aussi de la communication culturelle entre l'Italie et la Chine. M. STEFANO DI MARTINO, ancien vice-président du gouvernement municipal de Milan, Mme GIUSEPPINA MERCHIONNE, présidente du Centre italien de coopération de « la Ceinture et la Route », M. Mario Dll'orto, consultant en art du Centre international des arts culturels de l'UE en Chine, M. Pansisa Firippo, consultant de l'Association de développement des indications géographiques Chine-Italie, Alesantlo Rosso, professeur à l'Académie nationale des beaux-arts de Milan ont assisté à la conférence de presse, parmi lesquels M. STEFANO DI MARTINO, surnommé le « messager d'amitié du peuple », qui avait fait 80 visites en Chine, a exprimé son plaisir d'attester de plus en plus de soutien international par « une Chine de civilisation, d'ouverture et d'intégration ».

A l'accueil du 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Italie et la Chine, les deux pays se poursuivent de bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant, en vue d'apporter de nouvelles contributions à l'interconnexion et à l'intercommunication entre l'UE et la Chine, ainsi qu'à la prospérité du développement à travers le globe. Les entreprises élites chinoises telles que « SANYUAN FOODS » feront également des efforts et contribueront à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale, à approfondir la compréhension entre les deux peuples et à renforcer l'amitié entre les deux pays. Nous espérons rejoindre plus de marques nationales d'excellence de l'Orient afin de présenter au monde entier des « œuvres artistiques » encore plus créatives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1077835/Sanyuan.jpg

