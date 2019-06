Première mission de Vera : Volvo Trucks présente une solution de transport autonome entre un centre logistique et un port

Le but de cette collaboration est de déployer Vera dans une application réelle pour créer un système connecté assurant un flux continu de marchandises entre un centre logistique DFDS et un terminal portuaire, pour une distribution à travers le monde.

En 2018, Volvo Trucks a présenté sa première solution électrique, connectée et autonome, conçue pour les missions répétitives dans les centres logistiques, les usines et les ports. Vera convient aux courtes distances et permet de transporter de grands volumes de marchandises avec un haut niveau de précision.

« Nous avons maintenant la possibilité de déployer Vera dans un cadre idéal et d'optimiser encore son potentiel pour d'autres opérations similaires », a déclaré Mikael Karlsson, Vice President Autonomous Solutions chez Volvo Trucks.

L'objectif est de mettre en place un système connecté composé de plusieurs véhicules Vera supervisés par une tour de contrôle. Le but est de permettre un flux continu et constant répondant aux exigences d'efficacité, de flexibilité et de durabilité accrues. La collaboration avec DFDS est un premier pas vers la mise en œuvre de Vera dans une véritable mission de transport sur des routes publiques prédéfinies dans une zone industrielle.

« Nous voulons être à la pointe du transport connecté et autonome. Cette collaboration nous aidera à développer une solution à long terme efficace, flexible et durable pour accueillir les véhicules autonomes se présentant à nos portes, au bénéfice de nos clients, de l'environnement et de notre activité », a déclaré Torben Carlsen, PDG de DFDS.

Avant de pouvoir être pleinement opérationnelle, la solution de transport autonome fera encore l'objet de perfectionnements en termes de technologie, de gestion des opérations et d'adaptations d'infrastructure. En outre, les précautions nécessaires seront prises pour répondre aux exigences de la société en matière de sécurité des transports autonomes.

À mesure que Volvo Trucks acquiert de l'expérience, il sera possible d'utiliser Vera dans des applications similaires en complément des solutions de transport actuelles.

« Les transports autonomes à faible niveau sonore et à zéro émission de gaz d'échappement ont un rôle important à jouer dans l'avenir de la logistique et profiteront autant aux entreprises qu'à la société dans son ensemble. Nous considérons cette collaboration comme un point de départ important et souhaitons agir en modèle du progrès dans ce domaine. Vera a peut-être une limite de vitesse, mais pas nous. Les tests ont déjà commencé et nous prévoyons de déployer la solution dans les prochaines années », a ajouté Mikael Karlsson.

Faits et chiffres :

La mission consiste à déplacer des conteneurs du centre logistique DFDS de Göteborg vers un terminal portuaire en fonction de la capacité requise.

Le système autonome est surveillé par un opérateur dans une tour de contrôle qui est également responsable du transport.

La solution est adaptée aux flux répétitifs avec une vitesse maximale de 40 km/h.

Le déploiement du système de transport intégré englobe l'adaptation des infrastructures, y compris les portes automatisées aux terminaux.

Volvo Trucks et DFDS sont les principaux partenaires, mais plusieurs acteurs participent à la mise en œuvre de la première mission de Vera.

DFDS fournit des services de ferry et de transport en Europe et en Turquie, générant des revenus annuels d'environ 17 milliards de DKK. Les 8 000 employés travaillent sur des navires et dans des bureaux dans 20 pays. DFDS, dont le siège est à Copenhague, est cotée au NASDAQ Copenhague.

et en Turquie, générant des revenus annuels d'environ 17 milliards de DKK. Les 8 000 employés travaillent sur des navires et dans des bureaux dans 20 pays. DFDS, dont le siège est à Copenhague, est cotée au NASDAQ Copenhague. L'initiative est menée avec le soutien de l'Agence suédoise pour l'innovation Vinnova, de l'Administration suédoise des transports et de l'Agence suédoise de l'énergie par le biais de la FFI (Initiative de recherche et d'innovation stratégiques en matière de véhicules).

LIEN vers les vidéos d'exploitation et les entretiens https://bit.ly/2WpzKjW

LIEN vers le film de présentation (YouTube) https://www.youtube.com/embed/CMREUiQZSIs

LIEN vers les images haute resolution https://bit.ly/2WCbH67

Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks propose des solutions complètes aux professionnels et aux clients ayant des exigences spécifiques. La compagnie offre une gamme complète de camions mi-lourds à lourds. L'assistance à la clientèle est sécurisée via un réseau mondial de 2 100 points de service et ateliers dans plus de 130 pays. Les camions Volvo sont assemblés dans 15 pays dans le monde. En 2018, plus de 127 000 camions Volvo ont été livrés dans le monde entier. Volvo Trucks fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants de camions, d'autobus et d'équipement de construction au monde ainsi que des moteurs marins et industriels. Le Groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs fondamentales de Volvo Trucks sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/901572/Volvo_Trucks.jpg

Pour plus d'informations, contactez: Alexandra Chalus, +33-6-65-86-41-85, E-mail : alexandra.chalus@volvo.com

SOURCE Volvo Trucks