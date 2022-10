Première mondiale : Un nouveau modèle et traitement pour les troubles de l'humeur a un taux de réussite très élevé

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Un premier modèle au monde pour les troubles de l'humeur impliquant la médecine de précision et le traitement contre les maladies mitochondriales à base de lévothyroxine à forte dose et de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) (demande de brevet en instance), a été publié par le London Psychiatry Centre . Il s'agit de la première étude, appuyée par les résultats d'une cohorte de 55 patients, publiée montrant le rétablissement complet des symptômes graves mixtes et dépressifs dans toutes les formes de troubles bipolaires.

Le document « A New Treatment Protocol of Combined High-Dose Levothyroxine and Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Treatment of Rapid-Cycling Bipolar Spectrum Disorders : A Cohort Evaluation of 55 Patients » (Un nouveau protocole de traitement reposant sur la combinaison de lévothyroxine à forte dose et de stimulation magnétique transcrânienne répétitive pour le traitement des troubles du spectre bipolaire à cycle rapide : une cohorte de 55 patients), révèle que sur 55 patients traités avec la combinaison de lévothyroxine à forte dose et de rTMS 53 se sont complètement rétablis et ont la qualité de leur vie s'améliorer de façon substantielle. Alors que 80 % des patients atteints de bipolarité prennent en moyenne 3,8 médicaments , 58 % des patients de la cohorte n'ont pris que de la lévothyroxine et le nombre moyen de médicaments pour tous les patients était de 1,8. Le traitement a été bien toléré avec un patient présentant des effets secondaires réversibles mineurs.

Ce traitement va changer la vie des personnes qui souffrent de phases mixtes, hypomaniaques et dépressives du trouble bipolaire de type I et II, infraliminaire, et la dépression avec des pensées qui défilent ou sont encombrées ou de l'agitation. Ces dernières représentent jusqu'à 40 % de toutes les personnes souffrant de dépression . Ce groupe voit son état se détériorer avec des antidépresseurs et les symptômes sous-jacents ne disparaissent pas avec la combinaison standard de quétiapine et de stabilisateurs d'humeur .

Les troubles du spectre bipolaire (TSB) est sont un groupe de conditions qui ont un impact considérable sur la qualité de vie des personnes et donnent des risques élevés de dépression et de mort prématurée de 10 ans à la suite de maladie cardiaque dans 4 cas sur 10 et de suicide dans 2 cas sur 10 . Une étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé que le niveau d'incapacité des TSB est supérieur à celui de toutes les formes de cancer, d'épilepsie et de toutes les maladies neurologiques connues, y compris la maladie d'Alzheimer.

Le docteur Andy Zamar, inventeur du protocole, et son équipe présenteront le modèle et les résultats du traitement au congrès 2022 de la World Psychiatric Association : New Horizons in Psychiatric Practice (Nouveaux horizons dans la pratique psychiatrique) (10–12 novembre, Malte).

Le London Psychiatry Centre est connu pour son travail de pionnier en psychiatrie et a introduit de nouvelles technologies au Royaume-Uni et en Europe, y compris le rTMS et le eTNS. Il est également le premier au monde à appliquer avec succès la médecine de précision en psychiatrie.

