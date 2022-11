Première mondiale du documentaire exclusif sur Tsai Ming-liang sur TaiwanPlus

TAIPEI, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre des préparatifs des Golden Horse Awards de ce week-end, la plus grande cérémonie de remise de prix de films en langue chinoise au monde, TaiwanPlus a publié un documentaire exclusif sur le réalisateur de renommée internationale Tsai Ming-liang. Le documentaire intitulé « The Pursuit of a Cinematic Dream » offre un regard unique sur la progression de la philosophie de réalisation de Tsai. C'est l'une des seules fois où le réalisateur de la Nouvelle Vague apparaît dans un documentaire sur son œuvre.

Ce réalisateur né en Malaisie et basé à Taïwan est considéré comme l'un des cinéastes les plus éminents de la Nouvelle Vague, un mouvement de l'industrie cinématographique taïwanaise qui a suivi la levée de la loi martiale dans les années 1980. Filmé au domicile de Tsai à Taipei, le documentaire original de TaiwanPlus est un reflet intime de la relation personnelle de Tsai avec le cinéma, explorant la manière dont ses expériences se traduisent à l'écran. « J'ai l'impression que mon approche cinématographique est en train de changer », dit-il en contemplant l'évolution de son style par rapport à son âge. « J'ai commencé à y penser plus comme à de la peinture... Je vois aussi le monde de cette façon. »

Michael Yu, PDG de TaiwanPlus Acting, estime que les films de Tsai Ming-liang offrent un aperçu authentique de la culture taïwanaise. « Je suis honoré que le documentaire de Tsai Ming-liang soit présenté en avant-première sur TaiwanPlus », déclare-t-il. « Sa perspective honnête et son œil artistique aiguisé sont une pierre angulaire du cinéma taïwanais. » Les films d'art et d'essai minimalistes de Tsai, fortement influencés par les réalisateurs de la Nouvelle Vague européenne, ont été largement salués par les critiques de cinéma à Taiwan et à l'étranger.

Une collection d'autres œuvres de Tsai sortira également sur TaiwanPlus le mois prochain, notamment « Rebels of the Neon God », la première œuvre de Tsai, « Vive L'Amour », lauréat du Lion d'or au Festival du film de Venise, et « The River », qui a reçu le prix spécial du jury au Festival du film de Berlin. Le documentaire et d'autres films sélectionnés sont disponibles gratuitement sur www.taiwanplus.com .

À propos de TaiwanPlus

TaiwanPlus est la première plateforme médiatique internationale fournissant des informations et des divertissements en langue anglaise en provenance de Taïwan. Basée dans une démocratie florissante au cœur de la région la plus dynamique du monde, notre équipe s'engage à partager des histoires diverses de Taïwan qui trouvent un écho dans le monde entier. Nous produisons des reportages et des analyses approfondies sur des questions mondiales, nous mettons en valeur la culture et le mode de vie uniques de la nation insulaire par le biais de programmes, et nous élaborons d'autres contenus de classe mondiale en provenance de Taïwan. Les divertissements et les informations primés de la plateforme sont disponibles gratuitement sur le site web de TaiwanPlus, sur la chaîne de télévision diffusée 24 heures sur 24 et sur les réseaux sociaux.

CONTACT : Ching Tse, [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1947514/The_Pursuit_of_a_Cinematic_Dream.jpg

SOURCE TaiwanPlus