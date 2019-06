Première mondiale du Renault TRIBER en Inde

Le Renault TRIBER est un concept révolutionnaire, qui a été créé, développé et produit en Inde. Il va entièrement changer la donne et rebattre les cartes en termes d'espace et de modularité, en s'adressant à une grande diversité de clients sur tous les segments, notamment sur le segment B, celui des véhicules polyvalents. Le Renault TRIBER est une illustration brillante de l'expertise de Renault en termes de compréhension approfondie des clients, de capacité d'ingénierie inventive, d'expertise pointue de conception et de grandes compétences de fabrication. Renault a su identifier le besoin insatisfait des clients indiens pour des voitures citadines attractives, spacieuses bien qu'abordables, qui mesurent toutes moins de quatre mètres. Les clients indiens accordent une importance particulière aux propositions de valeur, et le Renault TRIBER offre un design contemporain, des caractéristiques modernes, un espace inégalé, de l'ampleur et de la polyvalence, qui sont autant de griffes de la marque Renault.

Le Renault TRIBER a été conçu pour être une voiture qui se transforme au gré des nombreux besoins et styles de vie des clients. Le Renault TRIBER s'adapte à tous - parents, couples, groupe d'amis, petite tribu familiale -, quel que soit leur groupe, quel que soit leur mode de vie. Le Renault TRIBER respecte les valeurs indiennes de convivialité et de partage qui font écho à celles de Renault. Le Renault TRIBER est un véhicule au design attirant, robuste, compact, spacieux et modulable, polyvalent, qui permet également d'accueillir entre un et sept adultes, en leur assurant le confort dans moins de quatre mètres de long. Le Renault TRIBER est un véhicule moderne, spacieux mais compact, ultra-modulaire, garant de l'efficacité énergétique. Il présente un habitacle esthétique, doté de nombreuses caractéristiques modernes et pratiques. Il propose un design attractif, robuste et compact et il réinvente l'espace pour tous. Le Renault TRIBER offre le plus grand volume de coffre de sa catégorie, dans le modèle cinq places.

Dans le cadre de son plan stratégique Drive the Future, le Groupe Renault a pour objectif d'augmenter ses ventes de plus de 40 %, en atteignant son objectif de plus de 5 millions de véhicules à l'horizon 2022 et de doubler son volume de ventes pour commercialiser 200 000 unités par an, en Inde, au cours des trois ans à venir. Le Renault TRIBER apporte à l'Inde le moteur à essence Energy, 3 cylindres, 1 litre, qui remporte un vif succès mondial et qui sera désormais fabriqué dans l'usine de Chennai et vendu à un prix compétitif sur le marché indien au deuxième semestre 2019.

