Prêmio Internacional Fair Play Menarini: programação e nomes dos vencedores da 25ª edição são divulgados

ROMA, 16 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Começou a contagem regressiva para a 25ª edição do PRÊMIO INTERNACIONAL FAIR PLAY MENARINI e o evento deste ano foi anunciado oficialmente hoje durante a coletiva de imprensa em Roma. Após a apresentação da programação de 2021, foram revelados os nomes dos vencedores que serão reconhecidos no dia 1º de setembro por sua conduta ética e fair play nos esportes. Esta edição deverá alcançar novos patamares para comemorar de forma muito especial o 25º aniversário do prêmio, que foi criado em 1997 com o propósito de destacar os melhores valores possíveis no mundo do esporte.

No ano em que a seleção italiana de futebol conquistou o título da Euro 2020 e com a proximidade da abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a 25ª edição do prêmio Fair Play Menarini deverá reunir campeões e lendas do esporte que, por meio de suas histórias e exemplos, mostrarão o melhor e mais apaixonado lado do esporte.

Este ano também apresentará a introdução de uma categoria especial "Modelo para a geração mais jovem", dedicada à memória do campeão de futebol Paolo Rossi, e será entregue a dois esportistas de alto escalão do mundo do futebol, Hans Mueller e Marco Tardelli.

O mundo do futebol também será representado este ano por Siniša Mihajlović, técnico, Patrick Stephan Kluivert, jogador de futebol holandês, e Pierluigi Collina, ex-árbitro, que se juntarão a outras lendas do esporte, como o treinador sueco e ex-jogador de tênis Stefan Edberg, o pugilista Patrizio Oliva (também conhecido como "Sparviero"), o ex-jogador de basquete do time Cantù, Pierluigi Marzorati, e o nadador recordista húngaro, Katinka Hosszú.

A premiação está sendo acompanhada pelo grupo farmacêutico Menarini, que escolheu associar seu nome aos valores éticos e de fair play que o evento representa.

"A 25ª edição do Prêmio Internacional Fair Play Menarini também será uma ocasião para reconhecer, por meio dos valores positivos do esporte, o enorme esforço que profissionais de saúde, pesquisadores e todos aqueles que estão na linha de frente estão fazendo para derrotar essa terrível pandemia", comentou Ennio Troiano, diretor global de recursos humanos da Menarini. "Neste momento histórico de retomada, esperamos que os valores do fair play nos guiem para enfrentar outros desafios desse gênero no futuro."

A 25ª edição do prêmio Fair Play Menarini será aberta em 30 de agosto em Castiglion Fiorentino e continuará em 31 de agosto em Florença. A cerimônia de premiação será realizada e transmitida ao vivo na Sportitalia no dia 1º de setembro, com apresentação de Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano.

Os vencedores do 25º Prêmio Internacional Fair Play Menarini são:

Hans-Peter Mueller e Marco Tardelli – Prêmio especial em memória de Paolo Rossi, "Modelo para a geração mais jovem"

Siniša Mihajlović – "Esporte e saúde"

Massimo Bonini – "Fair play"

Pierluigi Collina – "Valores do esporte"

Eleonora Maria Goldoni – "Fair play e solidariedade"

Patrick Stephan Kluivert – "Valores sociais do esporte"

Stefan Edberg – "Carreira esportiva e fair play"

Pierluigi Marzorati – "Vida do esporte"

Matteo Marconcini – "Promovendo o esporte"

Patrizio Oliva" – "Esporte e vida"

Katinka Hosszú – "Modelo de vida Fair Play"

Romano Battisti – "Esporte além do esporte"

Lucia Blini – Prêmio especial em memória de Franco Lauro, "Narrando as emoções"

