Premio Lo Nuestro de Univision Hace Historia Musical con Sensacionales Estrenos en Vivo, Electrizantes Remezclas y Momentos Emocionantes

Ozuna, actor y artista puertorriqueño de reggaetón/trap latino, recibió nueve Premios, entre ellos Artista Urbano Masculino del Año, Sencillo del Año, Canción del Año, Colaboración del Año, Colaboración "Crossover" del Año y Canción Pop/Rock del Año, entre otros. El grupo de pop latino Reik y la megaestrella musical Wisin fueron los otros grandes ganadores de la velada, con cinco trofeos cada uno por Sencillo del Año, Canción del Año, Colaboración del Año, Canción Pop/Rock del Año y Colaboración Pop/Rock del Año. Natti Natasha, quien encabezó las nominaciones de este año, fue la mujer más galardonada con cuatro premios por Canción Tropical del Año, Colaboración Tropical del Año, Canción Urbana del Año y Colaboración Urbana del Año.

Por tercer año consecutivo, J Balvin, superestrella colombiana de reggaetón/música latina, ganó el prestigioso Premio Lo Nuestro al Artista del Año. También recibió los premios al Artista Social del Año y Video del Año.

La 31a edición de Premio Lo Nuestro se trasmitió el jueves, 21 de febrero, en vivo desde Miami, bajo la conducción de Alejandra Espinoza, Víctor Manuelle y Maite Perroni.

Entre los momentos más destacados de Premio Lo Nuestro de 2019:

Marc Anthony dio inicio al programa con el exclusivo estreno mundial de su muy esperado sencillo de salsa, "Tu vida en la mía", su primero en más de cinco años, seguido por Thalía , Lali y Natti Natasha , juntas por primera vez en el escenario en una actuación deslumbrante.

dio inicio al programa con el exclusivo estreno mundial de su muy esperado sencillo de salsa, "Tu vida en la mía", su primero en más de cinco años, seguido por , y , juntas por primera vez en el escenario en una actuación deslumbrante. Alejandro Sanz cantó "Esa Mujer" con Roberto Carlos por primera vez en televisión como parte de un emotivo homenaje al idolatrado cantautor brasileño, ganador del Premio a la Excelencia este año. Joss Favela y Reik se unieron a este momento inolvidable con una mezcla moderna de "El gato que está triste y azul" y "Amigo", y terminaron el espectáculo musical con una nota culminante cantando "Un millón de amigos". Sanz además cantó su nuevo sencillo "Back in the City," también por primera vez en TV.

cantó "Esa Mujer" con por primera vez en televisión como parte de un emotivo homenaje al idolatrado cantautor brasileño, ganador del Premio a la Excelencia este año. y se unieron a este momento inolvidable con una mezcla moderna de "El gato que está triste y azul" y "Amigo", y terminaron el espectáculo musical con una nota culminante cantando "Un millón de amigos". Sanz además cantó su nuevo sencillo "Back in the City," también por primera vez en TV. Intocable , la banda de música regional mexicana con más nominaciones en la historia de Premio Lo Nuestro y la ganadora de más premios en su categoría, deleitó a la audiencia con dos de sus éxitos más recientes y recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus 25 años en el entorno musical.

, la banda de música regional mexicana con más nominaciones en la historia de Premio Lo Nuestro y la ganadora de más premios en su categoría, deleitó a la audiencia con dos de sus éxitos más recientes y recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus 25 años en el entorno musical. El cantautor megaestrella Daddy Yankee también fue homenajeado con el Premio a la Trayectoria. Se presentó en el escenario de Premio Lo Nuestro para celebrar el 15 to aniversario de su legendario álbum "Barrio Fino" con una presentación especial de seis de sus más grandes éxitos, interpretados por J Balvin , De La Ghetto , Ozuna , Yandel y Zion & Lennox y estrenó en TV su más reciente éxito, "Con Calma".

también fue homenajeado con el Premio a la Trayectoria. Se presentó en el escenario de Premio Lo Nuestro para celebrar el 15 aniversario de su legendario álbum "Barrio Fino" con una presentación especial de seis de sus más grandes éxitos, interpretados por , , , y y estrenó en TV su más reciente éxito, "Con Calma". El ídolo mexicano Pepe Aguilar , la superestrella brasileña Anitta , el fenómeno de la música urbana Farruko y la sensación de la bachata Prince Royce cantaron sus éxitos más populares en ritmo de salsa como parte de una épica presentación producida exclusivamente para Premio Lo Nuestro por Sergio George , galardonado y aclamado productor, músico y compositor que actuó como director musical de la transmisión.

, la superestrella brasileña , el fenómeno de la música urbana y la sensación de la bachata cantaron sus éxitos más populares en ritmo de salsa como parte de una épica presentación producida exclusivamente para Premio Lo Nuestro por , galardonado y aclamado productor, músico y compositor que actuó como director musical de la transmisión. Otros estrenos televisivos de Premio Lo Nuestro fueron: "Cama Vacía" (Ozuna), "Calma" (Pedro Capó y Farruko), "Hipócrita" (Anuel AA), "Justicia" ( Natti Natasha y Silvestre Dangond ), "La Plata" (Juanes), " Nada Nuevo " ( Christian Nodal ), "Pa' Mala Yo" ( Natti Natasha ), "Reggaetón" (J Balvin) y "Te Vi" (Piso 21).

y ), "La Plata" (Juanes), " " ( ), "Pa' Mala Yo" ( ), "Reggaetón" (J Balvin) y "Te Vi" (Piso 21). Por primera vez en la historia, el programa de antesala incluyó un estreno musical por una creadora de contenido para redes sociales y la cada vez más popular estrella Lele Pons junto a Fuego.

Las nominaciones de este año se basaron en las 1,000 canciones actuales y recurrentes en inglés y español más populares y tocadas en todas las estaciones de radio de Univision Uforia del 1 de enero al 31 de octubre de 2018. Más de 1.8 millones de fans votaron por internet del 8 al 21 de enero para seleccionar a los ganadores.

Para ver la lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro de 2019, clic aquí.

Para fotos y videos del programa, visiten Premio Lo Nuestro Press Kit. (Fotos y videos cortesía de Univision).

Los fans pueden volver a ver el programa de premiación vía Univision NOW, el servicio de streaming de Univision, disponible en iOS, Android e internet.

