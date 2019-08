Prêmio LUI Che Woo apresenta os vencedores de 2019

A conferência de imprensa para o anúncio dos vencedores do Prêmio LUI Che Woo de 2019 foi conduzida pelo Dr. Lui Che Woo, fundador e presidente do conselho de diretores e conselho de prêmios do Prêmio LUI Che Woo, acompanhado do Dr. Moses Cheng Mo-chi, membro do conselho de diretores e do Professor Lawrence J. Lau, presidente do comitê de recomendações para o prêmio.

O Prêmio de Sustentabilidade 2019 foi concedido à The Nature Conservancy, uma organização ambiental global sem fins lucrativos com a missão de "conservar as terras e águas das quais dependem todos os tipos de vida". The Nature Conservancy reúne diferentes setores para enfrentarem juntos os mais importantes desafios do mundo natural, como as mudanças climáticas. The Nature Conservancy promove a conservação por meio de tecnologias modernas, parcerias e políticas para obter resultados duradouros. Com o apoio de mais de 400 cientistas e mais de um milhão de membros, seu trabalho de conservação já chegou a 72 países de seis continentes desde sua fundação em 1951.

Em Hong Kong, The Nature Conservancy está criando e empoderando futuros líderes ambientais, causando impacto em mais de 400 estudantes de Hong Kong de 77 escolas com atividades educacionais.

A Srta. Sally Jewell, CEO da The Nature Conservancy, afirmou: "Eu e meus colegas nos sentimos honrados por receber o Prêmio LUI Che Woo de Sustentabilidade. Criar um mundo onde as pessoas e a natureza possam prosperar é um enorme desafio, e The Nature Conservancy é muito grata por esse voto de confiança no nosso trabalho. O recebimento desse prêmio trará um ímpeto ainda maior aos nossos esforços para concluir nossa missão – preservar as terras e as águas das quais todos os tipos de vida dependem".

O Prêmio de Melhoria do Bem-Estar foi concedido à Dra. Jennifer A. Doudna, bioquímica americana. A Dra. Doudna é coinventora da CRISPR-Cas9 – uma revolucionária tecnologia de edição de genoma que permite que material genético seja adicionado, retirado ou alterado em células animais e vegetais. Mais rápida, mais barata e mais precisa que qualquer outra ferramenta de edição de genes que já existiu, a CRISPR-Cas9 foi considerada uma das descobertas mais incríveis do mundo. A CRISPR-Cas9 pode ser a chave para o tratamento ou a prevenção de doenças genéticas hereditárias como fibrose cística ou doença falciforme, bem como doenças mais complexas como câncer, doença cardíaca e HIV. A tecnologia também pode ajudar a criar plantas resistentes às mudanças climáticas e safras com melhor valor nutricional. Ela pode ser usada de diversas formas para melhorar o bem-estar dos seres humanos, e o trabalho da Dra. Doudna já levou esperança a milhões de pessoas.

A Dra. Doudna afirmou: "Estou muito feliz por receber essa homenagem do Prêmio LUI Che Woo em reconhecimento à tecnologia CRISPR-Cas9. Prêmios internacionais como este podem inspirar e apoiar avanços científicos que melhoram o bem-estar das pessoas no mundo todo. Em nome dos meus alunos, colegas e colaboradores, agradeço o prêmio e a oportunidade de enfatizar a necessidade da nossa sociedade de usar a tecnologia CRISPR com responsabilidade".

O Prêmio de Energia Positiva de 2019 foi concedido à Srta. Fan Jinshi. A Srta. Fan recebeu o apelido de "filha de Dunhuang" por sua dedicação ao estudo e preservação das Grutas de Mogao em Dunhuang, China, um patrimônio cultural significativo que abriga uma das coleções de cultura budista mais importantes do mundo. Uma das poucas mulheres desse campo, a Srta. Fan superou muitos desafios sociais e financeiros e permaneceu heroicamente comprometida com suas responsabilidades por 56 anos – possibilitando grandes progressos para o entendimento arqueológico e histórico desse importante tesouro cultural. Suas grandes contribuições para a preservação digital e ampla divulgação definiram novos padrões para a preservação cultural bem-sucedida. Sua energia positiva e determinação inabalável diante dos obstáculos, dificuldades e adversidades inspiraram muitas pessoas.

A Srta. Fan afirmou: "Receber o Prêmio LUI Che Woo é uma grande honra. Ao longo dos anos, meu trabalho nas Grutas de Mogao não foi realizado para satisfazer a mim, e sim a serviço da impressionante cultura, arte e história desse lugar único. Espero que o recebimento do Prêmio LUI Che Woo na categoria Energia Positiva estimule as pessoas a pensarem com mais carinho na importância da nossa herança conjunta e de nos conectarmos como pessoas do mundo".

O Dr. Lui Che Woo, fundador e presidente do conselho de diretores e conselho de prêmios do Prêmio LUI Che Woo, afirmou: "Para mim, é uma honra anunciar e celebrar os três vencedores do Prêmio LUI Che Woo 2019. Cada um deles fez enormes contribuições para a civilização mundial – aumentando a sustentabilidade, melhorando o bem-estar da humanidade e promovendo a energia positiva. Meus sinceros parabéns aos recebedores do prêmio, e minha enorme gratidão ao Conselho de Prêmios, ao Comitê de Recomendação para o Prêmio e ao Grupo de Seleção por seus esforços conjuntos para nos ajudar a reconhecer esses excepcionais vencedores. Juntos, daremos continuidade à nossa missão de semear boa vontade e usar a plataforma internacional do Prêmio LUI Che Woo para construir um futuro melhor".

A cerimônia de apresentação do Prêmio LUI Che Woo 2019 ocorrerá no dia 3 de outubro de 2019. Representantes da The Nature Conservancy, a Dra. Jennifer A. Doudna e a Srta. Fan Jinshi serão homenageados oficialmente com seus respectivos prêmios.

Ao mesmo tempo, o período de indicações ao Prêmio LUI Che Woo 2020 começará em setembro deste ano. Serão enviados convites a mais de 1000 nomeadores, entre eles diretores de universidades, instituições acadêmicas e organizações profissionais. As indicações serão consideradas independente de raça, religião e nacionalidade (para indivíduos) ou de lugar de estabelecimento (para organizações).

Sobre o Prêmio LUI Che Woo

Criado em 2015 pelo Dr. LUI Che Woo, o Prêmio LUI Che Woo – Prêmio para a civilização mundial é um prêmio internacional de vários setores pelo desenvolvimento da civilização mundial e para inspirar as pessoas a construírem um mundo mais harmonioso. Esse prêmio inovador ocorre uma vez ao ano, com o objetivo de reconhecer e homenagear indivíduos ou organizações do mundo todo por suas incríveis contribuições e estimular a continuação desse trabalho com três objetivos: desenvolvimento sustentável do mundo, melhoria do bem-estar da humanidade, promoção da atitude positiva e aumento da energia positiva.

Cada vencedor recebe um prêmio em dinheiro no valor de HK$ 20 milhões (equivalentes a aproximadamente US$ 2,56 milhões), um certificado e um troféu. Cada prêmio é concedido a um único premiado, seja indivíduo ou empresa.

O Prêmio LUI Che Woo é administrado e gerenciado pela LUI Che Woo Prize Limited, uma empresa de caridade limitada por garantia estabelecida em Hong Kong.

Para obter mais informações, acesse: www.luiprize.org

