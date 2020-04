Prêmios consecutivos

4 Ouros Duplos da SFWSC foram para

Concertmaster Sherry Cask Finish - lançado há apenas 6 meses

Kavalan Classic

Solist ex-Bourbon, e

Solist Fino Sherry.

6 Ouros foram para

Distillery Select

Concertmaster Port Cask Finish

Oloroso Sherry Oak

Solist Vinho Barrique

Podium, e

Distillery Reserve Peaty Cask.

World Whiskeys Awards - Single malte de Taiwan

Na WWA de 2020, a Kavalan foi vencedora da categoria por seu Oloroso Sherry Oak e recebeu um Ouro pelo novo Concertmaster Sherry Cask Finish.

WGA 2020 Gim Composto - Taiwanês

No World Gin Awards, o Gim Kavalan conquistou o Ouro. É o primeiro reconhecimento como parte de uma incrível nova série de gim da Kavalan.

AUISC 2020

No Australian International Spirits Competition, a Kavalan obteve a designação mais alta da Escolha dos Juízes para:

Kavalan Gin e

Solist Port Cask

Três Ouros foram para:

Solist Sherry Cask, bem como

Kavalan Gin e Solist Port Cask

Sobre a Destilaria Kavalan

A Destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque single malte em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, é abastecido pelas águas derretidas da Montanha de Neve e é aprimorado pela brisa do mar e das montanhas. Tudo isso é combinado para criar a cremosidade exclusiva da Kavalan. Usando o nome antigo do condado de Yilan, nossa destilaria é apoiada por cerca de 40 anos de fabricação de bebidas pela empresa controladora, King Car Group. Recebemos 400 prêmios de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor. Visite www.kavalanwhisky.com

