Premios LEILA™: reconocimiento a 15 empresarias latinas

RANCHO CUCAMONGA, California, 15 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Organizados por la National Latina Business Women Association Inland Empire Institute (NLBWA-IE), los premios LEILA™ son una celebración de las latinas que han logrado el éxito en sus negocios gracias al trabajo arduo.

En el evento se darán cita varios líderes de políticas públicas que incluyen a Eloise Gómez Reyes, representante del Distrito 47 ante la Asamblea Estatal de California, y Pete Aguilar, representante constituyente del Distrito 31 en el Congreso.

En 2022, se reconoce a las nominadas a los LEILA™ en tres categorías: Ejecutiva latina del año, Empresa emergente propiedad de latinas del año y Empresa propiedad de latinas del año. Se reconocerá a 14 empresarias latinas del Inland Empire por sus éxitos sobresalientes, sus logros extraordinarios y su influencia en las líderes latinas del mundo de los negocios, el liderazgo, la educación y el activismo.

Además, se galardonará con el premio a la Excelencia de la presidencia de LEILA 2022 a Rossina Gallegos, asesora corporativa de NLBWA-IE y directora y funcionaria de CSRA del área de Responsabilidad Social Corporativa para América del MUFG Union Bank, N.A..

Se anunciará a las ganadoras en la gala anual de entrega de premios, que se celebrará el 6 de mayo de 2022, de 6 a 11 p. m., en el hotel DoubleTree by Hilton Hotel Ontario Airport.

Las nominadas a los premios LEILA™ de este año son las siguientes:

En este marco, la NLBWA-IE compartirá con los asistentes valiosas ideas aprendidas de su último estudio de investigación: Impacts of Covid-19 on Latina Businesses in Inland Southern California ("Repercusiones de la COVID-19 en las empresas de mujeres latinas en el interior del sur de California").

Las nominadas pasan por un riguroso proceso de selección basado en sus logros, así como en los aportes a sus comunidades a través de organizaciones cívicas, instituciones educativas, asociaciones profesionales y trabajo voluntario.

La NLBWA-IE lleva homenajeando a las mujeres latinas desde 2015. En el evento anual, que reúne a más de 250 invitados, se reconoce a las nominadas por sus aportes a la comunidad empresarial en una elegante gala de etiqueta de entrega premios al público.

Acompáñenos en la celebración de las mujeres latinas de 2022 que son las estrellas que nos marcan el futuro. El evento de este año promete ser edificante, inspirador, divertido y memorable.

Contacto:

NLBWA-IE

[email protected]

FUENTE National Latina Business Women Association Inland Empire Institute

