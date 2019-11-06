Препарат Henlius HLX01 (инъекции ритуксимаба) удостоен премии "Биоаналог года" в рамках Global Generics & Biosimilars Awards 2019

News provided by

Henlius

Nov 06, 2019, 16:20 ET

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 6 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), ведущая китайская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на онкологических и аутоиммунных заболеваниях, получила премию "Биоаналог года" (HLX01, инъекция ритуксимаба), а также была номинирована на звание "Компания года в Азиатско-тихоокеанском регионе" в ходе церемонии вручения 6-й премии Global Generics & Biosimilars Awards 2019, состоявшейся 5 ноября этого во Франкфурте. Henlius стала первым китайским предприятием, удостоенным столь высокой награды. 

Премия вручается всемирно известным британским отраслевым изданием Generics Bulletin при поддержке ведущего международного провайдера информации и инновационных технологических решений клиентам из медицинской отрасли - компании IQVIA. Henlius эффектно выделялась среди сотен других предприятий на протяжении последних двух месяцев, в ходе которых судейский комитет из 20 экспертов сферы генерических и биоаналогичных препаратов проводил независимую оценку номинантов.  Признание со стороны жюри "Global Generics & Biosimilars Awards 2019" не только наглядно демонстрирует впечатляющий прогресс, достигнутый китайской компанией в биотехнологической отрасли, но и подтверждает авторитет предприятия на биофармацевтическом рынке Азиатско-тихоокеанского региона и мира в целом.

В 2019 году Henlius удалось достичь заметного прорыва в области биоаналогичных лекарственных препаратов. В феврале этого года заявка на регистрацию первого препарата компании, - HLX01, - была одобрена Национальным управлением по контролю за лекарственными препаратами для всего спектра показаний к применению. Таким образом, HLX01 стал первым биоаналогом на китайском рынке. Первый рецепт на этот препарат был выписан 16 мая этого года.  Препарат заполняет ощутимый дефицит биоаналогов на рынке Поднебесной и предоставляет пациентам расширенный доступ к высококачественным лекарственным средствам биологического происхождения. За первый месяц с момента коммерческого выпуска HLX01 его преимуществами смогли воспользоваться свыше 1000 пациентов.

О компании Henlius

Основанная в 2010 году компания Henlius (2696.HK) с головным офисом в Шанхае специализируется на разработке биоаналогичных, инновационных моноклональных антител (mAb) и комбинированных иммунно-онкологических препаратов на базе запатентованных антител PD-1/PD-L1 mAb, а также на создании интегрированной платформы, охватывающей весь жизненный цикл продукции от НИОКР, промышленного производства и до коммерциализации.

По состоянию на сегодняшний день, два препарата-кандидата находятся на этапе рассмотрения заявки на регистрацию (NDA) компетентными китайскими ведомствами, а еще один кандидат проходит процедуру одобрения рыночной регистрации (МАА) в Европе.  В дополнение к выпуску на рынок одного готового препарата компания Henlius провела свыше 30 клинических исследований 14 продуктов и 6 комбинированных терапий по всему миру.

SOURCE Henlius

Also from this source

Henlius HLX01 (Rituximab Injection) Wins "Biosimilar Initiative...

La EMA ha aceptado la revisión de la solicitud de autorización de ...

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Препарат Henlius HLX01 (инъекции ритуксимаба) удостоен премии "Биоаналог года" в рамках Global Generics & Biosimilars Awards 2019

News provided by

Henlius

Nov 06, 2019, 16:20 ET