Препарат Henlius HLX01 (инъекции ритуксимаба) удостоен премии "Биоаналог года" в рамках Global Generics & Biosimilars Awards 2019

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 6 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Henlius Biotech, Inc. (2696.HK), ведущая китайская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на онкологических и аутоиммунных заболеваниях, получила премию "Биоаналог года" (HLX01, инъекция ритуксимаба), а также была номинирована на звание "Компания года в Азиатско-тихоокеанском регионе" в ходе церемонии вручения 6-й премии Global Generics & Biosimilars Awards 2019, состоявшейся 5 ноября этого во Франкфурте. Henlius стала первым китайским предприятием, удостоенным столь высокой награды.

Премия вручается всемирно известным британским отраслевым изданием Generics Bulletin при поддержке ведущего международного провайдера информации и инновационных технологических решений клиентам из медицинской отрасли - компании IQVIA. Henlius эффектно выделялась среди сотен других предприятий на протяжении последних двух месяцев, в ходе которых судейский комитет из 20 экспертов сферы генерических и биоаналогичных препаратов проводил независимую оценку номинантов. Признание со стороны жюри "Global Generics & Biosimilars Awards 2019" не только наглядно демонстрирует впечатляющий прогресс, достигнутый китайской компанией в биотехнологической отрасли, но и подтверждает авторитет предприятия на биофармацевтическом рынке Азиатско-тихоокеанского региона и мира в целом.

В 2019 году Henlius удалось достичь заметного прорыва в области биоаналогичных лекарственных препаратов. В феврале этого года заявка на регистрацию первого препарата компании, - HLX01, - была одобрена Национальным управлением по контролю за лекарственными препаратами для всего спектра показаний к применению. Таким образом, HLX01 стал первым биоаналогом на китайском рынке. Первый рецепт на этот препарат был выписан 16 мая этого года. Препарат заполняет ощутимый дефицит биоаналогов на рынке Поднебесной и предоставляет пациентам расширенный доступ к высококачественным лекарственным средствам биологического происхождения. За первый месяц с момента коммерческого выпуска HLX01 его преимуществами смогли воспользоваться свыше 1000 пациентов.

О компании Henlius

Основанная в 2010 году компания Henlius (2696.HK) с головным офисом в Шанхае специализируется на разработке биоаналогичных, инновационных моноклональных антител (mAb) и комбинированных иммунно-онкологических препаратов на базе запатентованных антител PD-1/PD-L1 mAb, а также на создании интегрированной платформы, охватывающей весь жизненный цикл продукции от НИОКР, промышленного производства и до коммерциализации.

По состоянию на сегодняшний день, два препарата-кандидата находятся на этапе рассмотрения заявки на регистрацию (NDA) компетентными китайскими ведомствами, а еще один кандидат проходит процедуру одобрения рыночной регистрации (МАА) в Европе. В дополнение к выпуску на рынок одного готового препарата компания Henlius провела свыше 30 клинических исследований 14 продуктов и 6 комбинированных терапий по всему миру.

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