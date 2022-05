Préparez-vous à devenir viral avec vos créations sonores originales grâce à la nouvelle fonctionnalité #OGSounds de Lomotif

Lomotif est l'endroit où les créateurs de tous les jours peuvent libérer et développer leur potentiel créatif, avec un large éventail d'outils créatifs faciles à utiliser, une variété de chaînes thématiques attrayantes et une communauté active de créateurs de tous les jours partageant les mêmes idées, qui permet aux utilisateurs de s'inspirer mutuellement de leur créativité. En amplifiant la nouvelle fonctionnalité Original Sound de l'application, le défi #OGSounds donne à la communauté de Lomotif l'occasion d'expérimenter la création audio et la collaboration musicale.

Pour encourager l'exploration et faire appel au côté créatif des utilisateurs, la création Original Sounds ne se limite pas au chant ou aux chansons autoproduites - des sons de l'océan à la poésie parlée, en passant par le miaulement d'un chat - les Original Sounds peuvent être créés par des créateurs du quotifien avec des sons du quotidien. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres Original Sounds, d'une durée maximale de 30 secondes, en enregistrant simplement un Lomotif et en le publiant. Si aucun clip musical n'est sélectionné pendant le processus de création à partir du vaste catalogue de musique de Lomotif, un Original Sound est immédiatement créé et attribué à l'utilisateur. D'autres créateurs partageant les mêmes idées peuvent ensuite collaborer en remixant leurs propres Lomotifs à partir de ces Original Sounds créés.

À propos de cette nouvelle fonctionnalité, Paul Yang, PDG de Lomotif, a déclaré : « En tant que foyer pour les créateurs du quotidien avec des utilisateurs internationaux dévoués de pays allant de l'Asie à l'Amérique latine, et de l'Afrique de l'Ouest aux États-Unis, Lomotif a créé cette fonctionnalité Original Sound comme un nouveau moyen pour nos utilisateurs de nourrir leur créativité et de susciter l'inspiration par une collaboration facile. Notre communauté Lomotif partage des contenus vidéo courts et authentiques qui permettent aux autres de s'exprimer librement. Donner à nos utilisateurs la possibilité de créer et d'être accrédités en tant que créateurs d'Original Sounds était une étape naturelle de notre évolution. Nous sommes ravis d'avoir mis en place cette nouvelle fonctionnalité qui va améliorer l'expérience Lomotif et donner plus de pouvoir à nos créateurs. Nous sommes impatients d'assister à la prochaine création de #OGSounds ! »

Découvrez dès aujourd'hui la fonctionnalité Original Sound sur Lomotif. Téléchargez l'application sur https://lomotif.app.link/LomotifOGSounds

À propos de Lomotif

Lomotif est une plateforme de réseau social mondiale de partage de vidéos qui démocratise la création de vidéos. Lomotif, qui accueille les créateurs du quotidien depuis 2014, est l'une des plateformes de réseau social de partage de vidéos à la croissance la plus rapide, avec une communauté sociale de base composée d'utilisateurs dévoués de pays allant de l'Asie à l'Amérique latine, et de l'Afrique de l'Ouest aux États-Unis. Lomotif compte parmi ses partenaires officiels des entreprises comme LiveXLive, Snapchat et Universal Music Group (UMG). Lomotif est détenu majoritairement par ZVV Media Partners, LLC, une coentreprise de ZASH Global Media and Entertainment Corporation et Vinco Ventures, Inc (NASDAQ : BBIG). Téléchargez l'application Lomotif dans les magasins Apple et Google ou visitez le site www.lomotif.com .

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1808682/Remixing_OG_Sound___Watermark___English.mp4

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1808681/Creating_OG_Sound___Watermark___English.mp4

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1809440/Lomotif_Logo.jpg

SOURCE Lomotif