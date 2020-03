Preply arrecada US$10 milhões com a consolidação do ensino online

À medida que a vida se torna virtual para pessoas em todo o mundo, professores e alunos passam para o aprendizado de idiomas online em âmbito mundial. A empresa registrou um número recorde de horas diárias reservadas na sua plataforma essa semana. O número de instrutores que se registraram na Preply disparou em locais como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha. Nos últimos sete dias e em comparação com mesmo período em fevereiro, triplicou o registro de instrutores em alguns países e o número de horas que os alunos reservam na plataforma duplicou em muitas partes do mundo.

A Preply foi fundada em 2013 pela equipe ucraniana de Kirill Bigai (diretor executivo), Serge Lukyanov (diretor de design) e Dmytro Voloshyn (diretor de tecnologia). A empresa emprega agora 125 funcionários de 25 nacionalidades em Kyiv e Barcelona e suas receitas se multiplicaram por dez nos últimos três anos. A inovação pioneira da Preply foi usar a aprendizagem por máquina para aumentar a eficiência da combinação de instrutores com alunos, sem importar sua localização geográfica, consolidando conexões mais inteligentes e descobrindo o segredo do aprendizado de idiomas eficaz.

Até a data, foram realizadas dois milhões de aulas com instrutores de 160 nacionalidades. A grande maioria dos alunos da Preply está usando a plataforma para fins profissionais, como mudança para o exterior, ou para se aperfeiçoar em sua carreira. Outros a utilizam para fins recreativos – para ajudar seus filhos a aprender um novo idioma, por exemplo, ou cultivar uma paixão para adquirir uma nova habilidade. Com a quantidade incomparável de instrutores da Preply em todo o mundo, se você estiver em Berlim, por exemplo, e quiser aprender japonês, pode facilmente encontrar uma pessoa especializada nesse idioma num horário e faixa de preço convenientes. Isso resolve o desafio da "hora de pico" das aulas presenciais: a maioria dos alunos prefere ter aulas antes ou depois de trabalhar, e por isso há um número limitado de vagas ou instrutores disponíveis nesses horários.

O preço médio de uma aula na Preply é US$15 a US$20 por hora. Para os instrutores, a Preply fornece uma maneira segura e flexível e exclusiva de gerar receita sem as restrições de estar em um lugar específico. Sem precisar ter os alunos em casa ou gastar tempo de locomoção para dar aulas em outro lugar, os instrutores podem atuar com o máximo de eficiência estando em qualquer parte do mundo.

Conforme o ensino se transfere cada vez mais para a internet, muitos instrutores afirmam que aperfeiçoaram um novo conjunto de habilidades, inclusive dependendo menos da linguagem corporal e ajustando-se totalmente à forma de conexão online, em vez do contato ao vivo. Quanto ao pagamento, uma vantagem definitiva da plataforma para os instrutores é poderem sempre ser pagos assim que a aula termina, sem precisar ir atrás do pagamento nem se arriscar a não receber pelos seus serviços. Os alunos digitam os detalhes de suas contas bancárias quando se inscrevem e os instrutores podem receber o dinheiro na sua conta da Preply a qualquer momento. Todos os rendimentos são discriminados em um painel com uma tabela detalhada para que os instrutores possam analisar seus negócios claramente.

Com os novos fundos, a empresa pretende expandir sua presença no mercado, principalmente na América do Norte, França, Alemanha, Espanha, Itália e no Reino Unido. Essa expansão inclui a implementação de várias novas funcionalidades, avaliações e deveres de casa. Usando o grande banco de dados sobre o processo de aprendizagem da Preply, os instrutores poderão acompanhar o progresso dos alunos de maneira inteligente e ajudá-los a atingir suas metas com mais rapidez e abrangência. A Preply quer motivar e capacitar instrutores para que se desenvolvam junto com a plataforma, dando-lhes a oportunidade de explorar planos de aula e de formação para que possam otimizar sua renda e maximizar suas aulas. Os novos fundos também permitirão que a Preply desenvolva sua oferta móvel, aumentando a eficácia e a facilidade de uso do aplicativo para iOS e Android. Além disso, a empresa pretende aprofundar suas raízes nos Estados Unidos e abrir um escritório americano até o final do ano. Por ter sido criada na Europa e possuir uma fonte mundial de instrutores, a Preply desempenha um papel significativo pela sua capacidade em termos de concorrência nessa região estratégica.

Kirill Bigai, diretor executivo da Preply, comentou as ambições da empresa: "Os novos fundos nos permitirão oferecer uma experiência de mais imersão, mais profundidade e flexibilidade para instrutores e alunos em todo o planeta. A nossa maior prioridade é a aprendizagem de idiomas, mas minha visão é um futuro em que todos possam aprender qualquer coisa usando a Preply".

Rob Kniaz, da Hoxton Ventures, comentou: "Quando conhecemos Kirill e a equipe da Preply ficamos impressionados com o imenso crescimento que já tiveram no mercado dos Estados Unidos e também com a dimensão do mercado global no ensino de idiomas online. Acreditamos que a equipe está diante de uma grande oportunidade, principalmente no segmento do ensino de inglês, onde a Preply já revela ter liderança no mercado".

