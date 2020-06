Près de la moitié des enfants n'utilisent pas toujours du savon pour se laver les mains à l'école, selon une nouvelle enquête du Global Hygiene Council

Le docteur en médecine Sumanth Gandra, professeur adjoint de médecine à la Faculté de médecine de l'université Washington de Saint-Louis, explique : « Alors que les enfants commencent lentement à retourner à l'école dans le monde entier, l'accent mis sur l'amélioration de l'hygiène ne devrait pas être une mesure à court terme. Si la COVID-19 a permis de sensibiliser à l'importance de l'hygiène des mains pour arrêter la propagation des infections respiratoires, des mesures d'hygiène élémentaires telles que le lavage des mains sont également essentielles pour éviter la propagation de maladies courantes, notamment les infections gastro-intestinales ».

Seuls 60 % des enfants ont déclaré qu'il y avait toujours du savon dans les écoles, et un sur dix a déclaré qu'il n'y avait jamais de savon.

Nombreuses étant les possibilités de propagation des infections dans les établissements scolaires, l'adoption de mesures d'hygiène ciblées permet d'offrir la meilleure protection. Selon un article récent publié dans l'American Journal of Infection Control, l'amélioration des pratiques d'hygiène quotidiennes réduit le risque d'infections courantes jusqu'à 50 % et le besoin d'antibiotiques jusqu'à 30 %.

La Professeure Sally Bloomfield de la London School of Hygiene and Tropical Medicine commente : « Une hygiène ciblée signifie que l'on accorde une très grande importance à l'hygiène dans des endroits et à des moments - appelés 'moments à risque' - où les microbes dangereux sont le plus susceptibles de se propager. Les principaux moments à risque dans les écoles sont la manipulation des aliments, l'utilisation des toilettes et le contact avec les surfaces ».

Le Docteur Gandra ajoute : « Il est essentiel que des habitudes d'hygiène saines, comme le lavage des mains pendant 20 secondes avec de l'eau et du savon, soient inculquées à la nouvelle génération afin d'éviter la propagation de futures épidémies et de protéger les familles des infections ».

