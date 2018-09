Presciense présente Polaris, le premier écran au monde à intégrer Alexa et relier le réseau intelligent à la maison intelligente

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748853/Presciense_Home.jpg )



Les informations énergétiques personnalisées issues de la consommation énergétique réelle des clients sont directement extraites du compteur intelligent et traitées et affichées en temps réel sur l'écran tactile haute définition Polaris et les applications mobiles associées.

Le processeur quad-core de Polaris est capable de ventiler les données pour reconnaître l'utilisation individuelle de chaque appareil, apprendre les habitudes quotidiennes de chacun et contrôler localement la maison intelligente du client pour une meilleure efficacité tout en garantissant la confidentialité.

Les clients peuvent parler à Alexa depuis leur écran Polaris en appuyant simplement sur un bouton. Par l'intermédiaire d'Alexa, ils peuvent notamment vérifier et gérer leur consommation d'énergie, mettre de la musique, écouter les informations ou encore contrôler leurs appareils domestiques intelligents. Il suffit pour cela de lui donner les ordres suivants :

« Demande à Presciense Energy combien j'ai dépensé en énergie ce mois-ci. »

« Demande à Presciense Energy quels appareils sont les plus utilisés dans la maison. »

« Demande à Presciense Energy comment je peux réduire ma facture d'énergie. »

« Demande à Presciense Energy le niveau de charge de ma voiture. »

Grâce à une parfaite connaissance de la variabilité des tarifs en fonction de l'heure et à la lecture des compteurs chaque demi-heure, Polaris peut aider ses clients à réduire leur facture d'énergie en chauffant leur maison, en chargeant leur voiture et en faisant tourner leur lave-linge ou leur lave-vaisselle pendant des périodes de faible demande, voire leur faire gagner de l'argent lorsqu'ils contribuent à équilibrer le réseau en période de pointe.

« Sachant que plus de la moitié des consommateurs ont des doutes sur les avantages des compteurs intelligents et sont souvent réticents à l'idée d'en installer un, Polaris, en intégrant Alexa, permet aux services de valoriser le programme de compteurs intelligents et de domotique du gouvernement britannique et d'offrir un engagement personnalisé, plus de confort et une meilleure efficacité énergétique. », a déclaré Jonathan Lishawa, PDG de Presciense.

À propos de Presciense

Presciense relie le réseau intelligent à la maison intelligente grâce à un éventail de passerelles complémentaires pour dispositifs d'affichage intérieur domestique (In-Home Display ou IHD) et appareils permettant l'accès des consommateurs (consumer access device ou CAD) certifiés Smart Energy (énergie intelligente) et Home Automation (domotique) intégrées à des compteurs intelligents et connectées à une gamme de ressources énergétiques distribuées et d'appareils domestiques intelligents.

Les passerelles de traitement de pointe et l'infrastructure de « plateforme énergétique en tant que service » (Energy Platform as a Service ou ePaaS) de l'entreprise offrent une solution de bout en bout qui recueille en toute sécurité des données de haute résolution et peut être utilisée par les entreprises de services publics pour relier et contrôler des actifs intelligents en temps réel.