Presentación: BYTON exhibe primer SUV eléctrico inteligente superior M-Byte

El BYTON M-Byte es el primer modelo de la compañía emergente en entrar en producción en serie en su propia planta de Nanjing (China). Con un precio inicial a partir de 45.000 euros (sin IVA y subsidios) y espacio superior, es el automóvil eléctrico superior más accesible para el uso cotidiano.

BYTON piensa iniciar la producción para el mercado chino a mediados de 2020. Los pedidos anticipados en Europa y América del Norte comenzarán en 2020, seguidos por la entrada al mercado en 2021.

BYTON está a punto de cerrar su recaudación de fondos de ronda C por US$ 500 millones Entre sus inversores se encuentra el FAW Group, que recientemente firmó un acuerdo de inversión de ronda C con BYTON. Otros inversores incluyen el fondo de inversión industrial del gobierno municipal de Nanjing.

Acerca de BYTON

BYTON se propone crear una marca superior asentada en China y con alcance global. Su sede mundial, su base de fabricación inteligente y su centro de I+D se encuentran en Nanjing (China), mientras que su sede norteamericana está situada en Silicon Valley, dedicada a una experiencia de automóvil inteligente, conducción autónoma, integración total del vehículo y otras tecnologías de vanguardia. El centro de concepto y diseño de vehículos de la compañía está en Múnich. BYTON tiene también oficinas en Pekín, Shanghái y Hong Kong para gestionar asuntos exteriores, marketing, ventas, diseño y relaciones con los inversores.

