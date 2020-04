Presentación de Cytiva - Líder global en ciencias de la vida

AMERSHAM, Reino Unido, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Se lanza hoy Cytiva, un proveedor global de tecnologías y servicios que ayudan a promover y acelerar el desarrollo y la producción de medicamentos. Cytiva, anteriormente GE Healthcare Life Sciences, cuenta con aproximadamente 7.000 empleados, opera en 40 países y es parte de la plataforma de Ciencias de la Vida de Danaher Corporation.

Emmanuel Ligner, presidente de Cytiva, comenta: "Nuestros fundamentos de conocimiento científico, nuestro equipo y nuestra sólida base de clientes sitúan a Cytiva en la posición correcta para invertir, desarrollar y acelerar el crecimiento de la industria. Nuestra pasión por ayudar a acercar terapias transformadoras a los pacientes es inquebrantable, y seguiremos introduciendo en el mercado tecnologías innovadoras que mejoren la productividad para nuestros clientes".

Los expertos y las tecnologías de Cytiva permitieron grandes adelantos en la ciencia y la medicina, que han dado forma a la industria de la biotecnología actual. En 2019, más del 75% de las terapias biológicas aprobadas por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (United States Food and Drug Administration) confiaron en las tecnologías de Cytiva para su fabricación. Además, la tecnología de Cytiva ha contribuido en el área emergente de las terapias celulares y génicas desde el primer ensayo pediátrico exitoso de la terapia CAR-T en 2012. Este campo sigue teniendo un gran potencial y, en la actualidad, hay más de 1.000 ensayos clínicos de medicina regenerativa en curso en todo el mundo.1

La aceleración del crecimiento, la productividad y la innovación en el sector son áreas de enfoque estratégico importantes para la compañía, pues la demanda mundial de terapias biológicas personalizadas y avanzadas no deja de crecer. Cytiva impulsa la innovación centrada en el cliente desde la idea hasta las etapas de desarrollo comercial, y tiene instalaciones en toda Asia, Europa y América. Tiene también centros para colaboración y capacitación de clientes que permiten el desarrollo de nuevos tratamientos, tales como el Testa Center en Upsala (Suecia) y con la Universidad de Tecnología de Sídney.

Cytiva continuará también concentrándose en colaboraciones para la investigación, tales como el centro para la innovación y producción biológica avanzada de Boston con Harvard, el MIT, hospitales universitarios y los socios de la industria Fujifilm Diosynth Biotechnologies, así como con Alexandria Real Estate Equities, Inc.

La cartera diversificada de Cytiva incluye marcas reconocidas como ÄKTA, Amersham, Biacore, FlexFactory, HyClone, MabSelect, Sefia, Whatman, Xcellerex y Xuri. La cartera abarca una gama completa de instrumentos, consumibles, soluciones y servicios digitales y empresariales para la investigación, el desarrollo de procesos y flujos de trabajo de producción completos de diversas escalas, según las necesidades de los clientes.

Acerca de Cytiva

Cytiva es un líder global en ciencias de la vida valuado en US$ 3.300 millones con aproximadamente 7.000 asociados que operan en 40 países, dedicado a desarrollar y acelerar medicamentos. Como socio de confianza de clientes de diversas escalas y alcances, Cytiva aporta celeridad, eficiencia y capacidad a la investigación y fabricación de flujos de trabajo, y permite así el desarrollo, la producción y el suministro de medicamentos transformadores para los pacientes. Para más información, visite www.cytiva.com.

