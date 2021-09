Presentación de la aplicación Nobu

La aplicación también cuenta con una sección de "recomendaciones de Nobu" que ofrece una evaluación del servicio de conserjería móvil de cada hotel de destino y consejos sobre reservas en restaurantes locales. Una plataforma "Meet the Team" presenta a los huéspedes al equipo directivo de su propiedad elegida, mientras que "How We Roll" destaca las asociaciones exclusivas de la marca. Los usuarios también obtendrán acceso exclusivo a eventos y actividades privados en hoteles y restaurantes Nobu de todo el mundo.

Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality comenta, "La aplicación Nobu ofrece al huésped un recorrido realmente sin contacto y totalmente integrado, un concepto que nunca ha sido más importante en un contexto de viajes en constante cambio. Nos entusiasma ofrecer a nuestros huéspedes una plataforma digital para interactuar con Nobu en formas nuevas e inmersivas".

Tristan Gadsby, director ejecutivo y cofundador de Alliants, indicó: "Alliants se complace en asociarse con Nobu para ofrecer una experiencia digital a sus clientes que es digna de una de las mejores marcas vivenciales del mundo. Poder conectarse y comunicarse con los clientes ha demostrado ser vital para generar lealtad y aumentar los ingresos. Estos aspectos fundamentales nunca han concitado tanta atención, y esperamos poder trabajar con Nobu conforme desarrollen su éxito actual".

Actualmente, la aplicación es totalmente funcional en Nobu Hotels en London Portman Square, Palo Alto y Varsovia, y pronto lo estará en Chicago y Miami Beach, así como en otros lugares.

