Presentación y consulta del mapa interactivo Jinshow World Silk en la sede de la UNESCO en París

HANGZHOU, China, 21 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El 12 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la presentación y consulta del proyecto Jinshow World Silk Interactive Map (una base de datos de información y una plataforma de demostración para el patrimonio cultural de la seda) en la sede de la UNESCO en París. La reunión de presentación fue moderada por Mehrdad Shabahang, especialista del Programa de la Ruta de la Seda de la UNESCO, y asistieron expertos de París y Lyon que han estado estudiando la Silk Road y sus textiles antiguos.

Durante la reunión, el doctor Feng Zhao, director del proyecto, presentó por primera vez el origen y el desarrollo del proyecto. Tiene su origen en una reunión internacional de expertos sobre un proyecto conjunto "Atlas interactivo de las rutas de la seda" celebrada por la UNESCO en Beijing en 2017, donde expertos relevantes de todo el mundo lanzaron juntos el Atlas, con el volumen Textiles and Clothing on the Silk Roads como un proyecto piloto. Posteriormente, el doctor Zhao dirigió el diseño y la creación del Proyecto de mapas interactivos Jinshow World Silk, dando inicio al proyecto conjunto de mapas como primer tema.

La base digital del Mapa es la Plataforma Jinshow, lanzada por el Museo Nacional de la Seda de China en colaboración con la Universidad de Zhejiang. La recopilación de datos estuvo a cargo de más de 20 expertos internacionales. Después de tres años de esfuerzos, el equipo del proyecto ha recopilado más de 12.830 piezas del patrimonio cultural mundial de la seda en siete categorías, incluidos artefactos, imágenes, documentos, técnicas, sitios, tintes y fibras, presentados en 6 idiomas, como chino, Inglés, francés, tailandés, italiano y uzbeko.

Tras la demostración, los expertos participantes comentaron que el Mapa es una impresionante y útil base de datos de textiles. La información se puede buscar tanto por palabras clave como por imágenes, y las reglas de evolución del desarrollo espacio-temporal de materiales y técnicas se pueden encontrar a través del mapa. Los expertos también pueden cargar la información para ampliar el conjunto de conocimientos colectivos en línea y hacer crecer la plataforma. Se reconoció conjuntamente que este proyecto inspirador sería beneficioso para el desarrollo futuro de los estudios de las Silk Roads y la exploración de diálogos interculturales.

Sitio web del proyecto Jinshow World Silk Interactive Map: http://jinshow.chinasilkmuseum.com/home

