Presentamos Wix Fitness: Una solución todo en uno para los emprendedores del fitness

Los propietarios de negocios pueden administrar calendarios; conectarse con clientes; ejecutar campañas de marketing; vender productos y videos a petición; promocionar campamentos de entrenamiento; organizar sesiones de entrenamiento personal y en clubs; y, lo que es muy importante, crear comunidades para sus aficionados al fitness.

Herramientas de administración para los entrenadores personales:

Administre sus clases, su personal y el calendario de reservas

Acepte reservas y pagos

Registre clientes y envíe mensajes a miembros

Venda productos de marca propia

Consulte perfiles de los miembros para conocer información de salud y estados de los pagos

Obtenga análisis del negocio: tráfico, asistencia y finanzas

Personalice su aplicación para dispositivos móviles

Funciones de fitness móvil para clientes:

Reserve clases y pague donde esté

Únase a listas de espera de clases y reciba notificaciones cuando se abra una vacante

Actualice su perfil de miembro

Chatee con entrenadores y miembros de la comunidad

Compre en línea y consiga equipos deportivos

Obtenga sugerencias de fitness del blog de su entrenador

Vea a Wix Fitness en acción aquí y conozca a algunos de nuestros clientes a continuación:

Upside Aerial

Michelle Spurlock se enfoca en su negocio de fitness con energía jovial. En Upside Aerial, enseña a clientes de todas las edades el arte circense, desde habilidades aéreas y el trapecio hasta contorsionismo y acrobacias en pareja. Su filosofía fitness se basa en que cada sesión de entrenamiento debería sentirse como un recreo, ya que sus clientes trabajan para desarrollar su fortaleza y, al mismo tiempo, explorar su lado creativo.

Wix Fitness brinda a Michelle las herramientas que necesita para administrar sus clientes fácilmente. Michelle utiliza herramientas CRM que le permiten ahorrar tiempo en tareas administrativas diarias para poder enfocarse más en la relación con los clientes. Realiza un seguimiento de las reservas de los clientes y los pagos de paquetes, y actualiza rápidamente los detalles de contacto y las relaciones de parentesco. Cada mañana, revisa su calendario de reservas y los perfiles de los miembros, y adapta las sesiones para satisfacer el nivel de experiencia de sus clientes.

JDarPT

Junaid Dar considera su gimnasio como una comunidad diversa diseñada para celebrar el éxito individual de cada miembro. Aborda su rol de entrenador con el entendimiento de que cada cliente tiene una trayectoria de fitness personal. Esta mentalidad guía a Junaid y a su equipo a medida que adaptan programas para satisfacer los objetivos específicos de sus clientes. En JDarPT, el objetivo es claro: "Vive la vida que te mereces". Cada sábado, Junaid celebra una sesión para los principiantes y les enseña cómo usar la aplicación Wix para permitir a sus clientes reservar sesiones fácilmente dondequiera que estén. Por ejemplo, se asegura de explicarles que, si una clase está completa, deben anotarse en la lista de espera. Si se abre una vacante, recibirán una notificación y un correo electrónico para confirmar su reserva. Cuando los clientes asisten a sesiones de entrenamiento, Junaid y su equipo toman asistencia desde la aplicación y comienzan la clase de inmediato.

Obtenga más información sobre Wix Fitness aquí.

Acerca de Wix.com Ltd.

Wix lidera el camino con una plataforma de desarrollo de sitios web basada en la nube para más de 160 millones de usuarios registrados en todo el mundo. El constructor de páginas web Wix se fundó con la creencia de que Internet debe ser accesible para permitir el desarrollo, la creación y la contribución de todos. Mediante suscripciones gratuitas y premium, Wix permite a millones de empresas, organizaciones, artistas e individuos llevar su negocio, su marca y su flujo de trabajo a Internet. El editor de Wix (Wix ADI), un mercado de aplicaciones con criterios de selección exigentes, Ascend by Wix y Corvid by Wix permiten a los usuarios crear y administrar una presencia digital completamente integrada y dinámica. Wix tiene su sede central en Tel Aviv y cuenta con oficinas en Beerseba, Berlín, Dnipró, Dublín, Kiev, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco, São Paulo, Tokio y Vilna.

Visítenos en nuestro blog, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y Google+

Descarga: La aplicación de Wix está disponible gratis en Google Play y App Store



Para obtener más información sobre Wix, visite nuestra sala de prensa

Contactos de prensa

Vivian Hernandez

pr@wix.com

+1 415-517-6539

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026895/Wix_Fitness_Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026896/Wix_Fitness_Image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026897/Wix_Fitness_Image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/957061/Black_Wix_Logo.jpg

FUENTE Wix.com Ltd.

Related Links

http://www.wix.com



SOURCE Wix.com Ltd.