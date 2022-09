PRESENTAN EN LOS ÁNGELES "TOO GOOD TO GO", LA APLICACIÓN QUE SALVARÁ AL PLANETA

A través de la aplicación Too Good To Go, los angelinos accederán a deliciosa comida sobrante todos los días de la semana, por un tercio de su precio original

- Too Good To Go opera en 17 países y ya ayuda a más de 64 millones de usuarios a comprar alimentos a precios asequibles y combatir el desperdicio de alimentos en todo el mundo



- Too Good To Go se asocia con más de 116,000 empresas de alimentos en todo el mundo (restaurantes, supermercados, panaderías, etc.), desde tiendas familiares hasta grandes cadenas internacionales



- Too Good To Go, durante sus 6 años de funcionamiento, ha ayudado a ahorrar más de 164 millones de comidas, el equivalente a 452,000 toneladas estadounidenses de CO2e



- Too Good To Go inició su trabajo en los Estados Unidos hace dos años y ya cuenta con casi tres millones de usuarios y más de 11,000 socios comerciales de alimentos, ¡y juntos han ahorrado más de tres millones de comidas!



- ¡Too Good To Go se ubicó en el puesto 7 entre las aplicaciones de alimentos y bebidas más descargadas del mundo en el ranking del primer semestre de 2022 de Apptopia!



- ¡En 2022, la revista TIME destacó a Too Good To Go como una de las empresas más influyentes del mundo!

LOS ÁNGELES, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Too Good To Go, el mercado de comida sobrante más grande del mundo, anunció hoy su lanzamiento oficial en el área metropolitana de Los Ángeles. La aplicación móvil gratuita invita a todos los residentes de Los Ángeles a aprovechar deliciosas comidas y víveres al comprarlas por un tercio del precio de venta al público, de una manera sencilla, divertida y con impacto. El lanzamiento en Los Ángeles se produce después de lanzamientos exitosos en otras 12 ciudades importantes de los Estados Unidos.

La aplicación Too Good To Go conecta a los usuarios con supermercados, restaurantes, panaderías, restaurantes de sushi, heladerías, cafés (¡y muchos más!), para que deliciosa la comida sobrante no se desperdicie. Los usuarios de la aplicación pueden buscar, reservar y pagar por una Surprise Bag (bolsa sorpresa) en la aplicación Too Good To Go. Luego, se dirigen a la tienda durante el horario establecido para recoger su sorpresa.

El contenido de cada Surprise Bag que se compre a través de la aplicación Too Good To Go varía y los usuarios pueden esperar obtener una variedad de productos, siempre a un tercio del precio de venta al público. Dependiendo de la tienda elegida, las bolsas pueden contener cualquier cosa desde ingredientes como productos frescos o de despensa hasta alimentos listos para consumir como trozos de pizza, helados o productos horneados. Con la compra de una sola Surprise Bag de Too Good To Go, además de conseguir toda esa excelente comida por un buen precio, se puede evitar la huella de carbono equivalente a 442 cargas de un celular.

"Nuestro equipo está orgulloso de lanzar oficialmente la aplicación Too Good to Go en Los Ángeles, porque hoy, más que nunca, nuestra aplicación es la mejor solución para diferentes problemas del mundo real", expresó Chris MacAulay, director administrativo de Too Good To Go US. "En una realidad donde los precios de los alimentos son un gran desafío para las personas, Too Good To Go ofrece una alternativa valiosa y sostenible para obtener alimentos deliciosos a precios accesibles, a la vez que ralentiza el calentamiento global a través de la reducción del desperdicio de alimentos, que representa el 10 % de todas las emisiones de GEI a nivel mundial".

Combatir el desperdicio de alimentos es la forma más rápida de ralentizar el calentamiento global. En la actualidad, el 40 % de todos los alimentos en los Estados Unidos terminan en vertederos, lo que tiene enorme repercusión en el medioambiente. Además, desperdiciamos alimentos en un mundo donde 870 millones de personas pasan hambre todos los días. Por otra parte, el desperdicio de alimentos está valorizado en un trillón de dólares estadounidenses al año en todo el mundo, con un impacto económico en los Estados Unidos de más de $285 billones. Es por ello que combatir el desperdicio de alimentos es una cruzada con impactos positivos a diferentes niveles: ambiental, económico y social.

Too Good To Go ofrece una excelente alternativa para los negocios con comida sobrante. La aplicación de mercado ayuda a sus socios a ponerse en contacto con más usuarios, encontrar una nueva oportunidad de venta para sus productos y reducir sus pérdidas, optimizar sus recursos y cumplir un papel importante en el ecosistema de rescate de alimentos.

"Too Good To Go es un servicio que ojalá hubiese existido años atrás", compartió Jordan Hardin, director de Alimentos y Bebidas de Alfred Coffee. "Nos entusiasma asociarnos con su equipo para ayudar a seguir eliminando el desperdicio de alimentos en Los Ángeles, ser una empresa más sostenible y conectarnos y atender a nuestros clientes de una manera más profunda e impactante".

"Todos los establecimientos de alimentos deben considerar asociarse con Too Good To Go", señaló Raymond Martherus, director de Marketing de Lassen's Natural Foods & Vitamins. "Asociarnos con ellos nos ha permitido ahorrar comida sobrante para que no termine como desperdicio, a la vez que llevamos nuevos clientes a nuestras tiendas".

Alfred Coffee, Lassen's Natural Foods & Vitamins, Tartine Bakery, Gelato Festival y muchos más se encuentran entre los primeros establecimientos de Los Ángeles en unirse a Too Good to Go. Todos los locales participantes ahora se pueden encontrar como puntos en el mapa de Los Ángeles en la aplicación y están listos para que los usuarios empiecen a reservar las Surprise Bags hoy mismo.

El contexto en Los Ángeles:

Según el Consejo de Política Alimentaria de Los Ángeles, cada año más de un millón de toneladas de alimentos terminan en vertederos. A nivel mundial, el desperdicio de alimentos contribuye al 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y esta tendencia está empeorando, según varias organizaciones internacionales.

Hoy que la inflación en los Estados Unidos alcanza cifras récord en cuatro décadas y los precios que aumentan en California — donde los costos de vivienda y alimentos se encuentran entre los más altos del país — están trastocando de la vida diaria, los compradores están reduciendo sus presupuestos para comestibles, las empresas están reduciendo las operaciones y los trabajadores que ganan poco ven como sus salarios terminan en la gasolinera.

Por esta razón, las propuestas de valor, como la de Too Good To Go ofrecen soluciones reales y a largo plazo para hacer frente a los desafíos de un mundo en rápida evolución. La necesidad de crear conciencia sobre las consecuencias del desperdicio de alimentos para el cambio climático es fundamental, a la vez que ofrece a los consumidores formas sencillas y tangibles de actuar.

Después de nuestro lanzamiento en Los Ángeles, Too Good To Go tiene planes adicionales para expandirse a muchas de las ciudades más grandes de los Estados Unidos en 2022 y más adelante.

Acerca de Too Good To Go

Too Good To Go cuenta con certificación B-Corp, que impulsa el mercado n. ° 1 de comida sobrante en el mundo. La aplicación conecta a los consumidores con comida que sobra de restaurantes locales, cafés, panaderías y supermercados, como pasteles, productos frescos y sushi, entre otros.

Too Good To Go ofrece un método sencillo para que las empresas en el sector de los alimentos redireccionen sus excedentes, y para que los consumidores puedan combatir el cambio climático de una manera divertida y deliciosa. Fundada en 2016, Too Good To Go ha ahorrado más de 164 millones de comidas en 17 países, lo que equivale a más de 361 millones de libras de alimentos.

Visite https://toogoodtogo.com/en-us para obtener más información y siga a Too Good To Go en Instagram, Facebook y Twitter.

