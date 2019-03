Présentation d'un nouveau logo : InterGlobe Technologies devient IGT Solutions

GURGAON, Inde, 29 mars 2019 /PRNewswire/ -- IGT Solutions devient aujourd'hui le nouveau nom officiel d'InterGlobe Technologies, l'un des leaders mondiaux en matière de gestion des processus commerciaux, de solutions et de services technologiques et numériques.

Le secteur du voyage s'orientant chaque jour un peu plus vers la numérisation, IGT Solutions a conçu un logo qui évoque clairement une approche résolument tournée vers l'avenir.

Le caractère minimaliste du logo aux contours nets et aux lettres majuscules, symbolise le perfectionnement, la souplesse et la technologie de pointe. L'élément orange, Kopis - qui signifie « avant-gardiste » en grec - est inspiré des ailes d'un avion, représentant la passion de la compagnie pour le voyage.

Ce changement d'identité se veut volontairement différent, conciliant la clarté et le raffinement de l'expérience offerte par IGT.

Vipul Doshi, le PDG de IGT, a déclaré : « C'est un grand moment pour nous, dans la mesure où nous lançons la nouvelle identité de la marque, qui est une représentation moderne de ce que nous sommes et qui nous représente en tant que société centrée sur la transformation numérique, à savoir progressiste, innovante et regardant vers l'avenir par nature. »

Créé en 1998, IGT Solutions est spécialisé dans le secteur des voyages et des hospitalités et compte plus de 70 clients de premier plan à l'échelon mondial. Comptant plus de 11 000 experts du voyage, répartis sur 15 sites et sept pays, IGT propose des services de centre de contact numérique, des technologies de voyages orientées domaine et des solutions et des services numériques innovants, y compris des dialogueurs, l'automatisation robotisée des processus, l'analyse des voyages et des services de médias sociaux.

