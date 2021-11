Présentation de l'écosystème d'accessoires SmallRig pour le Sony Alpha 7 IV, conçu pour offrir aux utilisateurs des possibilités de création toujours plus grandes

Sony a annoncé le lancement de l'appareil photo sans miroir Alpha 7 IV, le dernier appareil photo plein format de l'écosystème Alpha. Avec des caractéristiques et des fonctionnalités améliorées pour les utilisateurs de photos et de vidéos, l'Alpha 7 IV devrait séduire les créateurs de contenu hybride à la recherche d'un appareil capable de combler le fossé entre photos et vidéos sans avoir à faire de compromis sur l'un ou l'autre.

L' écosystème d'accessoires SmallRig pour le Sony Alpha 7 IV comprend un support en L dédié, une plaque de base et une carte complète.

Carte complète pour Sony Alpha 7 IV/Alpha 7S III/Alpha 1 (RRP : 69 dollars américains)

La fabrication de précision garantit un accès complet à toutes les commandes de l'appareil photo

Plaque de fixation rapide Arca intégrée pour permettre un transfert rapide entre un trépied, un stabilisateur ou un cardan et la prise de vue à main levée

Plusieurs trous filetés 1/4"-20, trous de positionnement ARRI 3/8"-16, sabots flash non synchronisés et des rails OTAN pour une compatibilité avec l'écosystème d'accessoires SmallRig plus large

positionnement ARRI OTAN SmallRig Conçu pour une utilisation optimale : double conception anti-torsion , fixation au bas et sur le côté de la caméra ; bras articulé pour un remplacement rapide de la batterie.

Kit de base pour Sony Alpha 7 IV/Alpha 7S III (RRP : 129 dollars américains)

Comprend 1 x carte, 1 x pince pour câble HDMI, 1 x poignée de repérage ARRI.

La poignée de repérage ARRI Locating facilite le transport et vous permet de réaliser des prises de vue cinématiques en contre-plongée.

Kit avancé pour Sony Alpha 7 IV/Alpha 7S III/Alpha 1 (RRP : 189 dollars américains)

Comprend 1 x carte, 2 x adaptateurs latéraux verrouillables, 1 x pince pour câble HDMI, 1 x poignée de repérage ARRI, 1 x poignée latérale.

La poignée latérale offre une prise en main confortable et vous permet de réaliser des prises de vue à main levée stables et fluides.

Disponibilité

L'écosystème d'accessoires SmallRig pour Sony Alpha 7 IV est disponible en pré-commande depuis le 15 novembre.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans l'industrie pour co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

