Présentation de la cage pour téléphone SmallRig Fold P10 conçue pour les créateurs de contenu vidéo et étend les possibilités de réalisation de films mobiles, vous permettant de filmer comme un pro

Compatibilité - Doté d'une pince réglable pour s'adapter à tous les iPhones et à la majorité des téléphones mobiles de 63 mm à 98 mm et jusqu'à 12 mm d'épaisseur.

Flexibilité - Avec plusieurs trous de montage filetés standard et un montage sabot pour fixer des accessoires externes tels que des microphones, des lumières LED, des poignées et des trépieds.

Opérabilité - Permet le contrôle sans fil de votre smartphone pour prendre des photos et filmer des vidéos. (Remarque : les fonctions de contrôle sans fil ne sont pas compatibles avec les téléphones Samsung).

Polyvalence - La possibilité de connecter deux smartphones, l'un capturant des photos, tandis que l'autre enregistre des vidéos en même temps, ce qui vous permet de capturer du contenu en un seul passage, ce qui réduit le temps nécessaire aux tournages.

Portabilité - Poignées pliables intégrées qui peuvent être pliées à la taille d'un téléphone portable, facilement mises dans le sac et la poche. Les poignées en silicium sont antigel et antidérapantes, ce qui offrent une prise en main confortable.

Protection – La pince de téléphone est livrée avec des coussinets en caoutchouc pour protéger vos appareils, fournir un soutien et prévenir le glissement.

Prix et disponibilité

À partir du 24 septembre, la cage pour téléphone SmallRig pour vidéographie Fold P10 3111 est disponible dans le monde entier.

Prix recommandé : 54,90 dollars (taxe sur les produits et les services incluse et taxe d'importation possible)

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, les vlogs, la production vidéo professionnelle et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig est à l'origine du modèle UCD (User CoDesign) et du programme DreamRig dans le secteur de la co-conception avec les créateurs du monde entier, afin de faire de leurs rêves une réalité.

