Présentation de Magnus One, une machine inspirée par la puissance, avec des prouesses graphiques de nouvelle génération

MAGNUS ONE fait ses débuts avec l'ouverture du CES 2021, en introduisant un tout nouveau design positionné verticalement qui prend en charge une GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX™ 30 Series pour une performance ultime. Il s'agit du premier mini PC ZBOX équipé d'une carte graphique de bureau GeForce RTX 30 Series, construite avec des cœurs de traçage de rayons de 2ème génération et des cœurs tenseurs pour des jeux haute fidélité. Le nouveau système abrite également un processeur Intel® Core™ i7, une mémoire et un support de stockage évolutifs, ainsi que de solides options de connectivité.

LE MAGNUS LE PLUS PUISSANT

« MAGNUS ONE est notre Mini PC le plus puissant et le plus évolutif. Il s'appuie sur un matériel enthousiasmant, dont la GPU la plus avancée, pour offrir un grand bond en avant en termes de performances par rapport aux générations précédentes de MAGNUS. Les mini PC ZBOX sont bien connus pour leur facilité de mise à niveau et continuent de se développer dans le MAGNUS ONE », déclare Jacky Huang, directeur de produit de ZOTAC Technology. « C'est un système puissant, compact et performant, conçu pour répondre à tous les besoins informatiques. »

UNE POLYVALENCE COMPACTE EXCEPTIONNELLE

MAGNUS ONE incarne un design minimal chic qui se retrouve sur une variété de modèles ZBOX avec une taille compacte de 8,3 litres, qui comprend une alimentation interne de 500 W 80+ Platinum. Avec un encombrement réduit, les utilisateurs peuvent s'attaquer à plus de productivité et profiter du côté zen d'un bureau plus spacieux. MAGNUS ONE est également doté d'un design pratique pour une mise à niveau facile. Déverrouillez deux vis à l'arrière et retirez simplement le couvercle supérieur et les panneaux latéraux pour accéder rapidement aux composants internes afin de mettre à niveau la mémoire SO-DIMM, la mémoire Optane, le SSD M.2 ou le disque dur/SSD 2.5".

INSPIRÉ PAR LA PUISSANCE

Le nouveau MAGNUS ONE tire parti d'un processeur Intel Core i7 de 10e génération, doté de 8 cœurs avec Hyper-threading pour des charges de travail multithread rapides, une création plus rapide et des performances de jeu plus élevées.

PROUESSE GRAPHIQUE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

MAGNUS ONE est équipé de la carte graphique de bureau ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 propulsée par l'architecture NVIDIA Ampere, la 2ème génération de NVIDIA GeForce RTX. Elle apporte une accélération GPU et des performances plus puissantes dans un large éventail d'applications créatives prises en charge et prend en charge les dernières technologies, notamment le ray-tracing en temps réel de 2ème génération et le DLSS pour des performances accélérées par l'IA pour des jeux incroyables.

UNE CONNECTIVITÉ COMPLÈTE

Disponible sous forme de barebone pour les adeptes du DIY, MAGNUS ONE est équipé d'une connectivité de qualité supérieure et d'un large éventail de possibilités d'extension, dont un HDMI 2.1 et trois DisplayPort 1.4a pour une configuration multi-écrans pouvant aller jusqu'à 4 écrans. Il dispose également de quatre ports USB 3.1 Gen2, de quatre ports USB 3.0 (dont un de type C), ainsi que de la toute dernière connectivité Bluetooth 5 et Wi-Fi 6 avec le chipset Killer AX1650, et prend en charge les réseaux locaux doubles comportant un port Gigabit LAN et un port 2,5 Gbps Killer E3000 pour les tâches nécessitant une bande passante plus importante.

GARANTIE



En commençant par le lancement du tout nouveau mini PC ZBOX MAGNUS ONE et pour les prochaines versions de mini PC ZOTAC ZBOX, la garantie standard passera de 2 à 3 ans. Les clients qui se trouvent en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde sont éligibles à cette nouvelle extension de garantie de 3 ans, pour tout achat de ZBOX MAGNUS ONE, plus une extension de garantie de 2 ans en inscrivant le produit en ligne dans les 28 jours suivants l'achat sur le site Web ZOTAC.

En savoir plus

https://www.zotac.com/page/magnus-one_prnewswire

À propos de ZOTAC Technology Limited

ZOTAC tire son nom des mots « zone » et « tact ». Ces deux mots décrivent bien notre force technologique et notre expérience, complétées par notre approche innovante et unique de l'industrie. Créée en 2006, notre société est spécialisée dans la fabrication de produits de qualité pour PC, notamment des cartes graphiques, des cartes mères, des mini-PC et des accessoires innovants. Notre attachement à des normes rigoureuses et la poursuite incessante de l'excellence sont les piliers de notre succès.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1396117/MAGNUS_ONE_Launch___Social_Media_Banners_1200_675.jpg

SOURCE ZOTAC Technology Limited