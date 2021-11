Présentation du jeton TabTrader

Après la récente clôture d'un cycle de financement 5,8 millions de dollars , TabTrader est prête à lancer son jeton TabTrader pour encourager la négociation et accroître la valeur pour les détenteurs de jetons. En participant à l'offre DEX initiale (IDO), les utilisateurs prennent une part active au développement du projet et peuvent bénéficier d'une offre à durée limitée et d'une opportunité d'investissement intéressante étant donné l'ampleur de la croissance de l'entreprise.

Les jetons seront utilisés sur la plateforme à l'avenir. Les détenteurs de jetons pourront les utiliser pour les régler les achats dans l'application et les frais de transaction, ainsi que pour la gouvernance.

TabTrader s'est donnée pour mission de rendre l'investissement facile et accessible depuis un smartphone. « Nous avons commencé par une application mobile, parce que notre mission est de permettre aux gens du monde entier d'investir », a indiqué Kirill Suslov, cofondateur et PDG de TabTrader . L'entreprise est déjà en train de s'étendre au web et à l'ordinateur de bureau.

Le jeton TabTrader sur Raydium

Le jeton TabTrader sur Solanium

Discord sera le canal principal pour toutes les nouvelles et les demandes concernant l'IDO.

INFORMATIONS IMPORTANTES Les personnes situées ou résidant aux États-Unis, en Corée du Nord, en Iran, au Venezuela, dans tout pays sanctionné tel que défini par l'OFAC, ou dans toute autre juridiction dans laquelle il est interdit d'utiliser l'un des services proposés sur les sites Web de Raydium et de Solanium, ne sont pas autorisées à participer à cette vente de jetons.

