Présentation du « Legacy to cloud-native kit » de Torry Harris au TMForum Digital Transformation World 2020

BRISTOL, Angleterre, BANGALORE, Inde, et DUBAÏ, Émirats arabes unis, 29 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Torry Harris Integration Solutions (THIS) a annoncé le déploiement de son « Legacy to cloud-native kit » au TMForum Digital Transformation World Series (DTWS) 2020. Le kit aide les entreprises à conserver leurs anciens différenciateurs tout en procédant à la transition méthodique de certaines fonctionnalités héritées vers une configuration cloud-native. Cette transition est accélérée grâce à l'utilisation d'outils à chaque étape du processus. L'environnement cloud-native réalisé grâce au kit peut répondre et dépasser les exigences de haute performance dont de nombreuses entreprises ont besoin à l'heure actuelle.

Selon Shuba Sridhar, vice-présidente – Initiatives stratégiques : « Vos actifs hérités, construits au fil des ans, sont importants et précieux. Torry Harris aide les leaders du domaine des technologies de l'information à analyser, extraire et moderniser les fonctionnalités de leur héritage de manière cohérente pour un passage normalisé et accéléré à une configuration cloud-native. »

« Grâce à notre legacy to cloud native kit , vous pouvez tirer parti d'outils numériques prêts à être déployés, de cadres d'automatisation et de services conformes aux normes de l'industrie. Le kit vous aide à prendre de l'envergure et à gagner en efficacité tout en standardisant les composants cloud-native dans les entreprises du groupe et en réduisant les coûts OpEx », ajoute-t-elle.

Le kit est équipé d'une micro-passerelle : DigitMarket™ API Manager, un outil d'intégration visuelle : Coupler, un outil d'automatisation de déploiement : Deplomatic, un outil d'automatisation de stubbing : AutoStub® et un outil d'automatisation de tests API : Automaton™.

À propos de Torry Harris

Torry Harris est un fournisseur multinational de services dans les domaines des processus commerciaux, des technologies et des technologies de l'information. Depuis plus de deux décennies, l'entreprise concentre ses activités sur la fourniture de solutions dans les domaines de l'intégration pour l'habilitation numérique, les services de marché numérique, la gestion complète du cycle de vie des API pour l'habilitation de l'écosystème numérique. Le siège social de l'entreprise est situé dans le New Jersey (États-Unis) et ses centres de développement sont installés à Bangalore, en Inde.

Elle compte des bureaux à Bristol (Royaume-Uni), Slough (Royaume-Uni), Dubaï (Émirats arabes unis), Dublin (Irlande), Munich (Allemagne) et Paris (France). Pour en savoir plus, consultez le site https://www.torryharris.com

Contact :

Diganta Kumar Barooah,

Torry Harris Business Solutions,

[email protected] ,

+91-80-41827200

