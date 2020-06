Présentation du mascara At Lash'd de Marc Jacobs Beauty qui allonge et recourbe les cils

SAN FRANCISCO, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Marc Jacobs Beauty, la marque qui vous a apporté le mascara Velvet Noir (noir velours), présente la nouvelle référence absolue pour vos cils : le nouveau mascara At Lash'd qui allonge et recourbe intensément vos cils et leur donne une définition fabuleuse.

« J'aime particulièrement les cils longs et effilés. Lorsque nous travaillions sur le mascara At Lash'd, j'ai fait référence à une kyrielle d'images emblématiques de femmes aux cils très longs et bien définis. Avec At Lash'd, nous avons réussi à donner une version actuelle de ce mascara, qui n'implique pas de faux cils. » - Marc Jacobs

L'inspiration

Vous pouvez enfin avoir les cils longs et définis de vos rêves. Dernier venu dans la gamme des mascaras-culte Velvet Noir de Marc Jacobs Beauty qui donnent tant de volume, ce produit lancé par Marc vous permet d'ajouter instantanément de la longueur, de la définition et de la courbure à vos cils et vous donne un regard rehaussé par des cils très longs. Son luxueux design métallique or et noir a été inspiré par l'amour de Marc pour les rayures et représente les cils longs et définis que vous pourrez obtenir grâce au mascara At Lash'd.

Une définition instantanée, une extension complète

La petite brosse innovante a des poils ondulés conçus pour recouvrir uniformément chaque cil de la racine à la pointe, afin de lui donner du volume et de la longueur. Vous pouvez définir chaque cil à l'aide de la pointe effilée de cette baguette magique pour rehausser votre regard quotidien avec vos cils.

Un volume et une longueur que vous pouvez accentuer au maximum

La formule végane innovante contient des revitalisants pour les cils, le peptide de biotine et la provitamine B5, ainsi que des cires végétales légères pour aider à donner du volume aux cils instantanément, avec une sensation de légèreté, sans que le mascara ne s'effrite ni fasse de bavures.

Le mascara At Lash'd de Marc Jacobs Beauty qui allonge et recourbe les cils (28,00 €) est d'ores et déjà vendu en France chez Sephora.

À propos de Marc Jacobs Beauty :

Telle qu'elle s'exprime dans sa mode, la créativité de Marc, qui transgresse les règles, est au cœur de sa vision du maquillage. Marc considère que bien faire les choses implique de se tromper un peu. Il vous incite à repousser les limites et à créer votre propre style. Alors laissez-vous tenter par ses textures délicates, prenez des libertés avec ses nuances provocantes et jouez avec ses créations audacieuses.

Marc redéfinit la beauté comme une perfection imparfaite. « Je vois la beauté dans bon nombre de choses et je suis attiré par toutes sortes d'imperfections, de styles, d'assurance ou d'expérimentation. C'est inattendu et ça vous surprend », dit-il. L'inspiration vient de l'esprit de « la fille » et de son rituel de maquillage.

