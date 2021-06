Présentation du Mini Follow Focus 3010 de SmallRig, doté d'un positionnement libre d'arrêt A/B afin de garantir la précision du contrôle pour les créateurs de vidéos

Positionnement libre : l'arrêt A/B réglable vous permet de prérégler 2 distances pour une mise au point rapide et fiable

Prix et disponibilité

Le Mini Follow Focus 3010 de SmallRig est immédiatement disponible dans le monde entier.

Prix recommandé : 99,00 dollars (taxe sur les produits et les services incluse et taxe d'importation possible)

À propos de SmallRig

Fondée en 2009, SmallRig conçoit et fabrique les montages et accessoires préférés des créateurs de contenu pour les caméras et les cardans. Cela va des cages compactes portatives aux supports d'épaule, en passant par les systèmes de trépieds et les pièces uniques qui permettent de réaliser les montages de vos rêves. Grâce aux projets DreamBig de co-conception avec des réalisateurs et des photographes du monde entier, nous rendons leur grand rêve réalisable.

