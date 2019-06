Présentation du premier prix mondial du créateur de vie intelligente à l'Université d'Oxford

Une excellente équipe de recherche composée d'anciens élèves d'Oxford ont présenté lors de l'événement leur invention portant sur les systèmes RouteMasters, combinaison novatrice de technologies d'apprentissage profond et de ballonnets d'air permettant d'observer et de prédire les flux de trafic des rues souvent embouteillées de Lagos, au Nigeria, afin d'aider la ville à progresser plus vite.

Défini comme le « premier prix mondial de créativité qui met en lumière l'intégration des technologies et la vie quotidienne », le SEED AWARD, sponsorisé par le groupe immobilier basé à Guangzhou Seedland Group, vise à encourager l'application innovante de technologies dans la vie quotidienne, d'après les organisateurs.

Le SEED AWARD comprend un grand prix en espèces d'1 million RMB, trois prix d'excellence et 30 prix du talent. Il est ouvert à tous les individus, équipes, institutions de recherche et startups, quels que soient l'âge, la nationalité ou l'expérience.

« Les concurrents bénéficieront d'un programme de mentorat par des experts aux côtés de quelques-uns des meilleurs scientifiques et inventeurs mondiaux, afin de les aider à tester et concrétiser leurs créations », a déclaré Lu Chuyang, PDG de Fast Company China, partenaire des médias d'affaires du prix.

Le Dr Dov Moran, inventeur de l'USB Flash Drive, et Eric Frank, membre fondateur du laboratoire d'IA d'Uber, entre autres personnalités, font partie du jury du comité d'attribution du prix.

L'innovation technologique est vitale afin que l'humanité puisse vivre une vie meilleure et plus durable, a indiqué le Dr Carl Benedikt Frey, codirecteur de l'Oxford Martin Program on Technology and Employment, et associé en économie au Nuffield College de l'Université d'Oxford.

À l'occasion de sa présentation intitulée « Technologie pour une vie meilleure » lors de l'événement, le Dr Frey a conduit le public composé de 100 personnes dans le cadre de sa recherche sur la transformation des nations industrielles en économies numériques, ainsi que sur les prochains défis relatifs à la croissance économique, aux marchés du travail et au développement urbain.

Shimon Whiteson, professeur de science informatique à l'Université d'Oxford ainsi que directeur scientifique et cofondateur de Latent Logic Ltd., a démontré comment concevoir des algorithmes afin que les systèmes de calcul puissent acquérir et exécuter un comportement intelligent, apprendre de leurs expériences, raisonner à propos de leurs objectifs, et déduire des stratégies comportementales pour maximiser leur fonctionnalité.

La tournée du SEED AWARD s'achèvera à l'Université de Pékin en Chine et à l'Université de Stanford aux États-Unis, avant que la sélection du prix entre dans sa prochaine phase.

D'après les organisateurs, le SEED AWARD 2019 organisera ses demi-finales en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe en tant que nouvelle étape permettant d'aider les créateurs à concrétiser leurs idées.

À propos de Seedland Group

Seedland Group fait partie des 100 meilleures sociétés immobilières de Chine, la société étant engagée dans le développement d'une « solution de vie intelligente » pour la sécurité de la vie, la santé de la famille et les interactions émotionnelles dans le cadre de l'utilisation de produits intelligents, d'analyses de données et de support résidentiel.

