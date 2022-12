Présentation et consultation de la carte interactive de la soie mondiale de Jinshow au siège de l'UNESCO à Paris

HANGZHOU, Chine, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 12 décembre 2022, la présentation et la consultation du projet de carte interactive de la soie mondiale de Jinshow (une base de données d'informations et une plateforme de démonstration pour le patrimoine culturel de la soie) ont eu lieu au siège de l'UNESCO à Paris. La réunion de présentation a été modérée par Mehrdad Shabahang, spécialiste du programme de la route de la soie de l'UNESCO, et a été suivie par des experts de Paris et de Lyon qui ont étudié la route de la soie et ses textiles anciens.

Au cours de cette réunion, Feng Zhao, directeur du projet, a d'abord présenté l'origine et le développement du projet. Celui-ci est né d'une réunion internationale d'experts sur un projet conjoint d'« atlas interactif des routes de la soie », organisée par l'UNESCO à Pékin en 2017, où des experts compétents du monde entier ont lancé ensemble cet atlas, avec le volume « Textiles et vêtements sur les routes de la soie » comme projet pilote. Par la suite, M. Zhao a dirigé la conception et la création du projet de carte interactive de la soie mondiale de Jinshow, donnant le coup d'envoi du projet de carte conjointe comme premier sujet.

La base numérique de la carte est la plateforme Jinshow, créée par le Musée national de la soie de Chine en collaboration avec l'Université de Zhejiang. La collecte des données a été menée par plus de 20 experts internationaux. Après trois ans d'efforts, l'équipe du projet a rassemblé plus de 12 830 pièces du patrimoine culturel mondial de la soie dans sept catégories, notamment des artefacts, des images, des documents, des techniques, des sites, des teintures et des fibres, présentés en six langues (chinois, anglais, français, thaïlandais, italien et ouzbek).

Après la démonstration, les experts participants ont déclaré que la carte était une base de données textile impressionnante et très utile. Les informations peuvent être recherchées à la fois par mots-clés et par images, et la carte permet de déterminer les règles d'évolution spatio-temporelle des matériaux et des techniques. Les experts peuvent également télécharger les informations afin de compléter le réservoir de connaissances collectives en ligne et de faire évoluer la plateforme. Il a été conjointement reconnu que ce projet inspirant serait bénéfique pour le développement futur des études sur les Routes de la Soie et l'exploration des dialogues interculturels.

Site Web du projet de carte interactive de la soie mondiale Jinshow : http://jinshow.chinasilkmuseum.com/home

