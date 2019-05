Presentazione di ModelCenter MBSE 2.0 per MagicDraw

Partecipate al nostro webinar gratuito il 4 giugno per un'anteprima dei nuovi metodi di integrazione, dell'esperienza degli utenti e delle funzionalità di ModelCenter MBSE!

BLACKSBURG, Virginia, 23 maggio 2019 /PRNewswire/ -- Phoenix Integration è orgogliosa di annunciare la prima versione di un nuovo framework di integrazione delle analisi per MagicDraw e CAMEO Systems Modeler chiamato ModelCenter MBSE. ModelCenter MBSE per MagicDraw è stato progettato da zero per essere più flessibile e più semplice da utilizzare che mai. Consente agli ingegneri di integrare qualsiasi set di strumenti di analisi con il loro modello MagicDraw SysML per convalidare il comportamento del sistema, verificare che i requisiti siano soddisfatti e ottimizzare la progettazione del sistema, riducendo i costi, accorciando i tempi di sviluppo e portando a un prodotto migliore.

ModelCenter MBSE 2.0 per MagicDraw include le seguenti nuove funzioni e capacità:

Nuova interfaccia utente intuitiva

Possibilità di collegare l'analisi al modello di sistema senza utilizzare i diagrammi parametrici di SysML

Metodi più flessibili e potenti per la verifica dei requisiti

Nuova integrazione più nativa con diagrammi comportamentali

"Siamo entusiasti di presentare agli utenti di No Magic la prossima generazione di capacità di integrazione MBSE", ha affermato il dott. Scott Ragon, Direttore, sviluppo tecnico aziendale di Phoenix Integration. "ModelCenter MBSE per MagicDraw rende più semplice che mai la convalida dei requisiti di sistema da parte degli ingegneri utilizzando qualsiasi analisi ingegneristica o strumento software".

Informazioni su Phoenix Integration

ModelCenter® di Phoenix Integration è l'ambiente per la progettazione basata su modelli. ModelCenter® è un framework software indipendente dal fornitore per la creazione e l'automazione di flussi di lavoro con molteplici strumenti, l'ottimizzazione dei design di prodotto e l'abilitazione di Model Based Systems Engineering (MBSE). Viene impiegato dalle organizzazioni leader nel mondo per ridurre i costi di sviluppo, migliorare l'efficienza di progettazione, stimolare l'innovazione e progettare prodotti competitivi. Si trovano sue applicazioni di successo in molteplici settori, fra cui quello aerospaziale, automobilistico, militare, elettronico, energetico, industriale pesante e della costruzione di imbarcazioni. Per ulteriori informazioni, visitare www.phoenix-int.com.

Informazioni su MagicDraw

MagicDraw è uno strumento di modellazione visiva UML, SysML, BPMN e UPDM con supporto per la collaborazione in team. Progettato per analisti aziendali, analisti software, programmatori e ingegneri QA, questo strumento di sviluppo dinamico e versatile facilita l'analisi e la progettazione di sistemi e database orientati agli oggetti.

