Presidente colombiano abre oficialmente a usina Trina Solar

BOGOTÁ, Colômbia, 29 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- a segunda fase do projeto de usina fotovoltaica de Los Llanos desenvolvida e administrada pela Trina Solar na Colômbia foi conectada à rede elétrica e o início de suas operações comerciais foi oficialmente declarado.

O Presidente da Colômbia, Iván Duque Márquez, cortou a fita na cerimônia de entrega em 22 de janeiro. Ele expressou sua gratidão à Trina Solar por sua importante contribuição para a conexão perfeita à rede do projeto e declarou que isso permitirá que milhares de famílias colombianas tenham energia segura, confiável e permanente. A Colômbia fez grandes avanços em energia renovável, declarou ele e, no próximo ano, a capacidade instalada de energia solar e eólica no país terá aumentado mais de sete vezes.

As fases 1, 2 e 3 do projeto Los Llanos, com capacidade total instalada de 82 MWp, foram desenvolvidas pela International System Business Unit (ISBU) da Trina Solar. A Trina Solar (Colômbia), uma subsidiária de propriedade total da Trina Solar, forneceu serviços de gestão da EPC para este projeto. A primeira fase do projeto de 27 MWp megawatt foi concluída e entregue à rede em outubro. A segunda fase, envolvendo conexão de rede, instalou a capacidade de 27MWp megawatts e gerará 51 horas de energia elétrica a cada ano, o equivalente ao consumo de 23.800 residências. Isso ajudará a reduzir as emissões de dióxido de carbono em cerca de 19.450 toneladas por ano.

O presidente da Trina Solar International System Business, o Sr. You Hongming, declarou que o fato de o presidente Duque ter feito a inauguração foi uma grande honra para a empresa.

"O reconhecimento do presidente à contribuição da Trina Solar para o negócio de energia renovável da Colômbia nos incentiva muito. A Trina Solar International System Business trabalhou para nutrir suas atividades na América Latina ao longo de muitos anos, acumulou um pipeline fantástico e reuniu uma equipe de execução de projetos forte e experiente. Nossa equipe concluiu a segunda fase do projeto Los Llanos e realizou a conexão da rede em apenas quatro meses, esta é uma conquista notável devido às circunstâncias difíceis decorrentes da COVID-19."

O chefe da região norte da América Latina da Trina Solar International System Business, Ruben Borja, declarou: "a presença do Presidente Duque na cerimônia contribui para nossa confiança no mercado de energia solar colombiano. Nossa equipe agora está se empenhando para concluir o quarto e quinto estágios do projeto Los Llanos, que terá capacidade instalada de cerca de 52 MWp."

O projeto geral instalará mais de 200.000 módulos de vidro duplo de alta confiabilidade e alta potência, acoplados a soluções Vanguard Tracker. A adaptação perfeita dos módulos de vidro duplo da Trina Solar e do sistema rastreador pode reduzir o custo nivelado de energia e fornecer aos clientes alta confiabilidade, alta geração de energia e maiores retornos. Como principal provedor global de soluções de PV e energia total inteligente, a Trina Solar oferece aos clientes em todo o mundo um pacote de soluções integradas de energia solar, incluindo produtos, desenvolvimento de usinas de energia, projeto, compras e serviços de gerenciamento de EPC.

