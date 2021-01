Presidente da CMG deseja aos espectadores do mundo todo um Feliz Ano Novo

PEQUIM, 4 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Shen Haixiong, presidente do Grupo de Mídia da China (CMG), estendeu as saudações de ano novo aos espectadores e usuários em todo o mundo no dia 1º de janeiro de 2021 via CGTN. No seu discurso, Shen disse que 2021 é o Ano do Boi no calendário lunar chinês e está repleto de novas esperanças e aspirações. Ele desejou às pessoas do mundo todo um ano novo feliz e saudável.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=V5S9UIPfpHU