Presidente da Trina Solar, Gao Jifan: melhor energia solar, um mundo melhor

CHANGZHOU, China, 21 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o lançamento de seus módulos de ultra alta potência de 670 W+ em março de 2021, a Trina Solar liderou o setor na era dos 600 W+ e liberou todo o valor da tecnologia de 210 mm, trazendo consigo um forte impulso na eficiência fotovoltaica e uma diminuição de LCOE. Os envios globais acumulados de módulos de 210 mm da Trina Solar já superam os 16 GW.

Então, como podemos melhorar este rendimento fotovoltaico já impressionante e torná-lo melhor? No início de 2022, o presidente da Trina Solar, Jifan Gao revelou suas ideias originais sobre o desenvolvimento da tecnologia de módulos de 210 mm, bem como sua direção futura.

A seguir, são apresentados alguns extratos de seu discurso na conferência.

Grandes conquistas: a tecnologia avançada de 210 mm é o futuro, a era dos 600 W+ já está aqui

Após mais de dois anos de trabalho, e graças ao compromisso e os esforços conjuntos das empresas do setor e de nossos clientes do mundo todo, a tecnologia de 210 mm se tornou a referência para os produtos de grande tamanho, o que representa uma grande oportunidade para todo o setor. É graças ao trabalho duro e às enormes contribuições realizadas em todas as seções do setor solar que pudemos alcançar este nível.

O módulo de 210 mm da Trina Solar é agora nosso produto mais importante, com envios acumulados que superam os 16 GW, e ocupa indiscutivelmente o primeiro lugar entre todas as marcas de módulos de grande tamanho. Este não é apenas um marco para a Trina Solar, mas também uma conquista importante por parte de todos os membros da Aliança Ecológica de Inovação Aberta Fotovoltaica de 600 W+.

Agora estamos vendo o fornecimento de matérias-primas fluir sem problemas, o módulo de 210 mm assume a liderança na padronização do módulo, adaptação abrangente de inversores e rastreadores em toda a cadeia de fornecimento de 600 W+, grandes melhorias na segurança e eficiência dos sistemas de usinas e uma redução significativa em LCOE. Além disso, a capacidade de produção da cadeia de suprimentos continua a se expandir com a tecnologia de 210 mm e a adesão à Aliança 600 W+ disparou para 95 empresas, todas motivadas por sua aceitação e confiança na tecnologia. Após dois anos, os módulos de 210 mm são agora a direção confirmada e clara para o setor fotovoltaico.

Agradecimento: um ecossistema fértil deu lugar à tecnologia de 210 mm

As novas soluções de ponta e os avanços importantes nos módulos e na tecnologia de 210 mm lançaram a era da alta potência de mais de 600 W. Isso se deve às enormes contribuições feitas em cada etapa da cadeia de suprimentos, bem como aos esforços conjuntos de todo o setor para abrir novos caminhos. Há que se agradecer à Aliança 600 W+ pelas suas incansáveis explorações. Desde semicondutores até as células, módulos, inversores, rastreadores e o vidro, as diferentes partes da cadeia de suprimentos se combinaram para gerar uma grande mudança no setor fotovoltaico. Essa tecnologia de 210 mm tem sido capaz de liderar o caminho para transformar em padrão do setor os módulos de grande dimensão.

A própria Trina Solar também conquistou sucessivas vitórias em áreas específicas como rendimento de carga, transporte de contêineres, armazenamento, transporte e instalação. Por exemplo, a resistência à carga do vento dos módulos de 210 mm. Os resultados de um estudo realizado por uma empresa líder mundial em matéria de túneis de vento demostraram que o módulo de 210 mm, com seu design estrutural fino, não apenas se compara favoravelmente com qualquer outro produto, como também o supera.

Este ponto demonstra a importância de ter uma abordagem aberta à inovação da empresa e ao progresso do setor. À medida que entramos na era dos 600 W+, a tecnologia e os produtos de 210 mm estão preparados para crescer significativamente e liberar ainda mais potência.

Beneficiar os outros: a razão por trás do módulo de 210 mm

Neste mundo, há apenas um modelo de negócios que pode trazer o verdadeiro sucesso: beneficiar os outros. Este motivo impulsiona cada decisão e cada passo dado pela Trina Solar. Impulsionada pelo desejo de beneficiar os outros, houve duas razões principais para a Trina Solar optar pela tecnologia de 210 mm:

1. Frear a depreciação e abraçar o futuro

Das células e módulos de 125 mm aos de 156 mm e dos de 158,75 mm aos de 166 mm, cada vez que o setor avança, também se produz uma grande depreciação dos novos equipamentos. Mas o setor quer paridade de rede e a redução dos custos de produção. Então, como podemos minimizar a necessidade de sucessivas iterações de novas linhas de produtos no futuro e maximizar o valor da nova capacidade de produção do setor em um determinado período? Esta é uma questão que tanto eu como a Trina Solar levamos muito tempo refletindo.

Quando produzimos o módulo de 210 mm, não pretendíamos substituir nenhum produto em particular, mas pensar em que tamanho seria a direção futura do setor fotovoltaico. Queríamos ver o presente desde o ponto de vista do futuro, para identificar o tamanho que acabaria prevalecendo em um prazo determinado. O módulo de 210 mm foi concebido adotando a direção futura do crescimento e, em seguida, formulando uma "plataforma" de tecnologia baseada em suas propriedades inerentes e em vários fatores que contribuíram para elas. Isso ajudaria todas as empresas a alcançar um crescimento sustentado e, assim, melhorar o setor.

Após quase dois anos de trabalho árduo, está claro que a tecnologia de 210 mm conquistou a confiança do setor. Segundo as estimativas da PVinfoLink, mais de 50% da capacidade de produção já é compatível com o tamanho de 210 mm. A decisão dos fabricantes de células e módulos de usar a tecnologia de 210 mm como base para ampliar sua capacidade de produção evita que esta se torne logo obsoleta. Isso significa ciclos de vida de produção mais longos em todos os âmbitos.

2. Impulsionar o desenvolvimento industrial por meio da inovação tecnológica

O setor fotovoltaico tem uma capacidade de inovação impressionante. Quando a 600 W+ foi criada, todos responderam positivamente à proposta e se mostraram dispostos a participar, apesar da magnitude do desafio. Criou-se um novo ambiente entre os atores da cadeia produtiva e os da cadeia de distribuição. Eles construíram uma cultura de inovação conjunta, benefícios compartilhados e crescimento conjunto. Graças aos esforços combinados de todo o setor, a velocidade de desenvolvimento da tecnologia de 210 mm superou em muito nossas expectativas iniciais.

Todas as empresas se esforçam para crescer melhor. Mas a Trina Solar reconheceu que quando você beneficia os outros, você se beneficia. Só continuaremos a crescer se beneficiarmos nossos clientes e o ecossistema industrial em geral.

O futuro: seguir o caminho certo com inovação e sustentabilidade

A partir das bases já estabelecidas, devemos seguir o caminho certo, sempre em busca de novos horizontes. A Trina Solar mantém seus valores fundamentais ao mesmo tempo em que amplia constantemente os limites de suas soluções de produto. O futuro é apenas o começo; a tecnologia tem muitos caminhos a percorrer e há muitas tarefas a serem realizadas. A Trina Solar continuará a cumprir sua missão de "Energia solar para todos". Esperamos trabalhar com todos vocês, com passo firme e seguro, para que a energia fotovoltaica seja ainda melhor.

FONTE Trina Solar Co., Ltd

