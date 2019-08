Presidente do conselho da Perfect World, Chi Yufeng: explorando uma nova maneira de expandir o setor de esportes eletrônicos

Chi Yufeng, presidente do conselho da Perfect World Investment & Holding Group, participou do evento e fez um discurso, dizendo "A Perfect World esteve sempre procurando por uma nova maneira entre jogos e esportes tradicionais, como um ponto de entrada para o mundo dos esportes eletrônicos. O negócio dos esportes eletrônicos será uma das mais importantes e novas direções para a empresa".

Os esportes eletrônicos, um novo setor que está crescendo em popularidade nos últimos anos, devem sua popularidade não somente ao crescente interesse do público, mas também aos enormes avanços nas tecnologias que impulsionam o desenvolvimento do setor. O Sr. Chi acredita que os esportes eletrônicos podem ter sido, a princípio, derivados dos videogames, mas desde então cresceram para um novo campo completamente separado daquele dos jogos. Seu potencial futuro deveria ser examinado, principalmente a partir de uma perspectiva dos esportes.

O Sr. Chi comparou o NBA e o DOTA2 como um exemplo para mostrar como os esportes eletrônicos podem ser comparados com os esportes tradicionais em termos de modelo de negócios, aspectos competitivos e apelo visual, demonstrando seu grande potencial.

Em relação à tendência do desenvolvimento futuro, o Sr. Chi disse que "A tecnologia 5G será um grande impulso para os esportes eletrônicos, enquanto sua integração em diversas plataformas abrirá muitas outras oportunidades, especialmente como um meio de divulgar a cultura chinesa em todo o mundo".

A Perfect World é uma das primeiras empresas a operarem e gerenciarem produtos e eventos de esportes eletrônicos na China. Com a operação bem-sucedida de produtos de esportes eletrônicos bem conhecidos, incluindo DOTA2 e Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), e eventos relacionados, a empresa criou e melhorou seu próprio sistema de eventos em 3D e acumulou uma valiosa experiência no gerenciamento de torneios mundiais.

O Campeonato Internacional DOTA2 (TI9) está se aproximando e será realizado em Xangai durante esse mês de agosto. Esta é a primeira vez que o torneio será realizado na China e tem o maior prêmio de todos os tempos para um evento único de esportes eletrônicos. A Perfect World, provedora de serviços do DOTA2 na China Continental, utilizará sua competência para dar assistência à realização desse grande evento.

A Conferência Global de Esportes Eletrônicos anual é um evento-chave tanto dentro quanto fora do setor de esportes eletrônicos. A conferência desse ano não apenas deu origem a ideias inovadoras sobre o desenvolvimento do setor global dos esportes eletrônicos, mas também promoveu a inauguração da Semana de Esportes Eletrônicos de Xangai (Shanghai Esports Week). A conferência também anunciou os padrões para a construção e operação de locais para os esportes eletrônicos, juntamente com políticas de apoio para o setor dos esportes eletrônicos na Nova Área de Pudong. Estas ações ajudarão a estabelecer Xangai como a "capital dos esportes eletrônicos" do mundo.

