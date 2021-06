Presidente do Grupo Celltrion é premiado como Empreendedor Mundial do Ano pela atuação na empresa que desenvolve medicamentos inovadores

Jung Jin Seo fundou a Celltrion, empresa biofarmacêutica, em 2002 com apenas US $ 45.000. Em quase 20 anos desde sua fundação, a Celltrion cumpriu sua ambição de promover a saúde e o bem-estar para todos, desenvolvendo medicamentos inovadores para tratar doenças autoimunes, diferentes formas de câncer e, mais recentemente, COVID-19. A empresa, que Jung Jin Seo começou com cinco de seus colegas, cresceu para mais de 2.500 funcionários com licenças de vendas em mais de 120 países e receitas superiores a US $ 1,69 bilhão. A Celltrion já tem unidade no Brasil.

Ao comentar sua escolha, Jun Jin Seo afirmou: "Empreendedorismo para mim sempre foi reunir um grupo de pessoas em direção a uma visão comum, aceitar os desafios como oportunidades e se comprometer a contribuir para o bem maior. Quando comecei, minha visão era ajudar os pacientes a terem acesso à medicamentos seguros, eficazes e acessíveis e, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas. O sucesso da Celltrion me permitiu expandir isso enquanto encontrava novas maneiras de alimentar meu impulso empreendedor. Sinto-me muito honrado por me juntar ao prestigioso grupo de vencedores do EY World Entrepreneur Of The Year que vieram antes de mim e pretendo usar esta plataforma maravilhosa para continuar a tornar este mundo um lugar melhor para as gerações futuras."

Jornada empreendedora

A jornada empreendedora de Jung Jin Seo começou bem cedo, quando ele trabalhou como motorista de táxi para estudar na Universidade Konkuk em Seul, na Coreia do Sul. Depois de estudar engenharia industrial, ele subiu na hierarquia da Daewoo Motor Co. até que repentinamente perdeu o emprego em meio aos problemas financeiros da montadora após a crise econômica asiática de 1997.

Nos anos que se seguiram, Jung Jin Seo colaborou com colegas para explorar oportunidades de negócios em vários setores, muitos dos quais pareciam promissores na época, mas não conseguiram alcançar um sucesso duradouro. Por fim, após participar de uma discussão promovida por diversos estudiosos renomados, ele decidiu focar no setor biofarmacêutico, acreditando que ele tinha potencial para ser o próximo grande motor de crescimento.

Com essa inspiração em mente, ele fundou a Celltrion com apenas US $ 45.000. Apesar de seu início humilde, a empresa rapidamente se tornaria uma força líder na indústria farmacêutica sul-coreana. O lançamento do primeiro infliximabe biossimilar de anticorpo monoclonal do mundo, rapidamente moveu a Celltrion para cima no ranking do setor farmacêutico do país. A Celltrion deu continuidade a esse sucesso com o lançamento de medicamentos para tratamento do câncer de mama e linfoma que agora são usados em 120 países.

A Celltrion foi pioneira em inúmeras áreas desconhecidas para um sucesso contínuo nas últimas duas décadas. Mais recentemente, ela respondeu à pandemia desenvolvendo com sucesso um tratamento com anticorpos para COVID-19 e dessa forma espera ajudar o mundo no combate a esta pandemia global.

