Presidente do Senegal, Macky Sall, e presidente honorário internacional da Religions for Peace, bispo Munib A. Younan, são laureados com o Prêmio Sunhak da Paz 2020

SEUL, Coreia do Sul, 7 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Comitê do Prêmio Sunhak da Paz realizou a cerimônia de entrega da premiação deste ano no dia 5 de fevereiro. O evento ocorreu às 10h na KINTEX em Ilsan, na Coreia do Sul, e comemorou o centenário do fundador.