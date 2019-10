Presidente Macky Sall e bispo Munib A. Younan foram selecionados como vencedores do Prêmio Sunhak da Paz de 2020

O presidente Macky Sall está sendo reconhecido por difundir uma democracia madura para os países vizinhos no continente africano, onde a ditadura e a pobreza ainda são galopantes, encurtando com sucesso o mandato presidencial e criando um renascimento econômico através da utilização de políticas transparentes em seu país. O bispo Munib A. Younan, refugiado palestino, está sendo reconhecido por se dedicar a criar harmonia entre judaísmo, cristianismo e islamismo na região do Oriente Médio por mais de 40 anos desde sua nomeação como pastor luterano em 1976, e por seu papel de líder na busca por uma resolução pacífica no Oriente Médio.

O ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, laureado com o Prêmio dos Fundadores, foi selecionado em reconhecimento à sua devoção na liderança da ONU em direção a um mundo sustentável diante de desafios e crises globais sem precedentes, como a crise econômica global, a mudança climática, o terrorismo e a questão dos refugiados, durante seu mandato.

Hong Il-sik, presidente do Comitê do Prêmio Sunhak da Paz, declarou: "Com a expansão do egoísmo no mundo, o espírito do internacionalismo cooperativo que sustentava a ordem mundial do pós-guerra está diminuindo significativamente. Os vencedores do Prêmio hoje são pessoas que se comprometeram a romper as fronteiras entre as pessoas e que se veem com os ideais de cooperação e coprosperidade para criar juntos um mundo melhor e pacífico".

O Prêmio Sunhak para a Paz descobre e premia bienalmente indivíduos e organizações que contribuíram para a paz e o bem-estar das gerações futuras. O prêmio de 1 milhão de dólares é o maior valor individual do mundo. O vencedor do Prêmio dos Fundadores receberá 500.000 dólares em dinheiro. A cerimônia de premiação será realizada em KINTEX em Seul, Coreia do Sul, no dia 5 de fevereiro de 2020.

