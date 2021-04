Presidente Xi diz que o PCC honra seus compromissos, não deixando ninguém para trás na redução da pobreza

Xi, que também é secretário-geral do Comitê Central do PCC, iniciou no domingo uma visita de inspeção à região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China, e visitou o Museu de Antropologia de Guangxi, na cidade de Nanning, na manhã de terça-feira.

"Guangxi fez progressos notáveis nos últimos anos, com a saída de mais de 6,3 milhões de pessoas da pobreza. Eu disse uma vez: 'Ninguém deve ser deixado para trás no caminho da batalha do país contra a pobreza'. O que o povo chinês, o Partido Comunista da China (PCC) e a liderança do PCC dizem conta muito. 'Ninguém nem nenhuma minoria étnica seria deixada para trás durante a batalha do país contra a pobreza. Agora, pessoas de todos os 56 grupos étnicos da China se livraram da pobreza. Esse é o nosso compromisso solene. Não podemos parar. Em seguida, embarcaremos na nova jornada para atingir o segundo objetivo centenário. Vamos, trabalhe arduamente, e vamos começar uma nova jornada", disse o presidente Xi para a multidão do lado de fora do museu.

Os "dois objetivos centenários" são: concluir a construção de um país de prosperidade inicial em todos os aspectos quando o PCC celebrar seu centenário em 2021 e transformar a China em um país socialista moderno que seja próspero, forte, democrático, culturalmente avançado e harmonioso quando a República Popular da China celebrar seu centenário em 2049.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fjyWaaWaJmo

FONTE CCTV+

