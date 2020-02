Presidenten i Det koreanske ishockeyforbundet, Mong-won Chung, skal inn i Det internasjonale ishockeyforbundets «Hall of Fame»

Siden begynnelsen av sitt forhold til ishockey gjennom opprettelsen av ishockeylaget Mando Winia (forgjengeren til Anyang Halla) for menn i 1994, har president Mong-won Chung de siste 25 årene jobbet for utvikling og internasjonalisering av ishockey i Korea, som gjør at han blir den femte personen fra Asia som blir opptatt i IIHFs «Hall of Fame» etter Yoshiaki Tsutsumi, Tsutomi Kawabuchia og Shoichi Tomida fra Japan samt Boris Alexandrov fra Kazakhstan.

I publiseringen av opptaket til IIHFs «Hall of Fame» i 2020, berømmet IIHF Chung for sin ustoppelige vilje, innsats og entusiasme i sitt bidrag til utviklingen av ishockey i både koreanske og asiatiske ligaer, og beskrev detaljert veien han valgte som en ishockeyens mann.

Forbundet la spesiell vekt på at inkluderingen av koreanske ishockeylag i de olympiske leker i Pyeongchang i 2018 ikke kunne ha skjedd uten Chungs standhaftige valg, og at «fredsymbolet» gjennom opprettelsen av et samlet damelandslag mellom Nord- og Sør-Korea som fikk oppmerksomheten til hele verden bare var mulig takket være hans visjon, ambisjon og urokkelige engasjement.

Chung beskyttet standhaftig laget sitt også på 2000-tallet da kommersielle herrelag i ishockey i Korea begynte å gå i oppløsning én etter én, og kom gjennom en vanskelig situasjon fra en hurtig innsnevring av den innenlandske basen, ved å kontakte kommersielle lag i Japan for å få et gjennombrudd ved å lansere en ishockeyliga mellom de to landene. Som et resultat av dette ble «Asia League Ice Hockey» grunnlagt, som har spilt en avgjørende rolle for Koreas utvikling av idretten.

Til tross for avgjørelsen i 2011 om å være verter for de olympiske leker i Pyeongchang, var IIHF nølende med å la Korea automatisk delta som vertsland, da de så på det som et «underutviklet ødeland» for sporten. I januar, 2013, ble president Chung president for Det koreanske ishockeyforbund med adgang til de olympiske leker som hovedmål den gang, brukte et diplomatisk nettverk for å overbevise IIHF, og førte ishockeylagene for både menn og kvinner til kvalifisereing i september 2014 for de olympiske leker i Pyeongchang.

Den offisielle seremonien for Chungs opptak til IIHFs «Hall of Fame» vil holdes i Zürich i Sveits den 25. mai, den siste dagen i IIHFs verdensmesterskap i 2020.

Bilde - https://mma.prnewswire.com/media/1088891/Mong_won_Chung__President_of_the_Korea_Ice_Hockey_Association.jpg

SOURCE Korea Ice Hockey Association