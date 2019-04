Presidentes da Câmara e Senado debatem com Guedes a Previdência no 18º Fórum Empresarial LIDE

"A proposta da reforma da Previdência não é deste governo, é pauta do país. Ela é o ponto de partida da reforma do Estado brasileiro. Aquele que criminalizar a política e não compreender que os políticos são instrumentos de transformação, vão comprometer o nosso futuro. Por isso, enfatizo que a política não vai se dissociar das necessidades do povo brasileiro", disse Alcolumbre.

Para Maia, o país está cansado e ansioso por crescimento econômico, com oferta de empregos e de serviços públicos, como saúde e educação de qualidade, funcionando em benefício de todos. "Porém, temos primeiro de pensar nas políticas econômicas, pois senão estaremos caminhando para o colapso. Temos de ter uma agenda pactuada, com a reforma da Previdência como primeiro item. Se não fizermos isso, o desgaste será de todos os parlamentares", alertou.

Segundo o ministro da Economia, a Previdência brasileira virou uma "fábrica de desigualdades". "Do jeito que está, os pagamentos de aposentadorias não serão sustentados", afirmou. Para Guedes, a grande luta é pela preservação do sistema previdenciário brasileiro: "Quem está quebrando, é o setor público. As administrações passadas levaram ao descontrole de gastos. E as aposentadorias, sem a reforma, vão cair".

"Uma das missões do LIDE é proporcionar esta interlocução. Quem participou e acompanhou este debate constata que o diálogo é possível. Estamos vivendo o 'Espírito de Campos do Jordão', que ao final deste evento, levaremos a cada organização e órgão, em seus gabinetes, escritórios e repartições, conclamando a todos à concórdia, em prol de soluções que beneficiem todo o conjunto da sociedade", finalizou Furlan, anfitrião do evento que reuniu cerca de 300 líderes empresariais.

